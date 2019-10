Pădurar EXECUTAT în stil mafiot. Procurorii au schimbat încadrarea dosarului Procurorii au schimbat incadrarea in ”omor calificat” in dosarul padurarului impușcat in Maramureș. Astfel ca anchetatorii exclud varianta prin care padurarul s-ar fi impușcat singur, susține Romania TV. Procurorul s-a sesizat din oficiu cu privire la doua infracțiuni, precum ultraj și uz de arma fara drept. Pana in acest moment este deschisa o cercetare in rem și nu s-a formulat inca o acuzație penala fața de vreo persoana. Cele trei persoane suspecte au fost sesizate de autoritați sa ramana in proximitatea locuințelor pentru ca ar putea fi reaudiate. Principalii suspecți… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Moartea lui Liviu Pop, padurar la Ocolul Silvic Strambu Baiut, judetul Maramures, scoate la iveala o situatie grava care vizeaza mafia lemnului. Barbatul de 37 de ani, tata a trei copii, a fost impuscat de catre hotii de lemne cu propria arma de vanatoare, iar apoi trupul sau a fost aruncat intr-o rapa.

- Omul, tata a trei copii mici, a fost executat in stil mafiot. L-au impuscat in spate cu propria arma, apoi l-au aruncat intr-o rapa. "Este un caz extrem de grav, aproape de neacceptat in societatea romaneasca. Un padurar de 30 de ani, un munte de om, pazea padurea unui privat. Acest om a aflat ca sunt…

- Procurorul-sef adjunct al DIICOT, Giorgiana Hosu, a declarat ca in acest moment procurorii analizeaza probele pentru schimbarea incadrarii asupra faptei. Analizele de la laboratoare vor veni abia duminica dupa-amiaza sau chiar seara, informeaza Romania24. Reprezentantul DIICOT a descris in cateva cuvinte…