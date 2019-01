Stiri pe aceeasi tema

- Frigul il indura si personalul medical. Inclusiv in biroul managerului a fost adus un calorifer electric. Problema a aparut din cauza Clinicii de Cardiologie, care functioneaza pentru prima data pe timp de iarna, iar constructorul a neglijat sa prevada pentru noul corp de cladire si o centrala termica…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența din Craiova a anunțat ca femeia a demisionat joi, inainte sa fie audiata in Comisia de disciplina. Scandalul s-a iscat acum cateva zile, cand un angajat Ford a povestit ca liftiera de la Spitalul din Craiova a cerut șpaga din cadourile pentru copiii bolnavi…

- De mai bine de zece ani, medicii care lucreaza in Secția de Oncologie a Spitalului Județean de Urgența Craiova așteapta ca imobilul sa fie renovat. Au primit promisiuni de la autoritați in fiecare an. Promisiuni care insa nu s-au concretizat. Așa ca au decis sa se gospodareasca singuri. Astfel, anual,…

- "Ieri, i-am facut lui Busu o poza inainte de spectacol. Eu radeam, iar el voia sa para serios! Poate mult prea serios!Acum Busu lupta! Și o sa fie bine! Pentru ca dincolo de faptul ca e un actor minunat, e un om bun, un coleg generos și un barbat puternic.Lupta Busule! Suntem toți alaturi…

- Actorul Florin Busuioc, in varsta de 56 de ani, a suferit un infarct in timpul unui spectacol, la Craiova. El a fost dus la spital, unde a fost supus unei interventii chirurgicale, pentru montarea unui stent. Busuioc se afla in sala Filarmonicii Oltenia din Craiova, unde juca in spectacolul…

- Acesta se afla in sala Filarmonicii Oltenia din Craiova, unde juca in cadrul spectacolului Central Park. Busu a inceput sa se simta rau, in timpul spetacolului. A fost chemata o ambulanța SMURD, iar acestuia i s-a acordat ingrijiri la fața locului. Ulterior, Florin Busuioc a fost traportat…

- Acesta se afla in sala Filarmonicii Oltenia din Craiova, unde juca in cadrul spectacolului Central Park. Busu a inceput sa se simta rau, chiar in timp ce era pe scena, scrie libertatea.ro. A fost chemata o ambulanța SMURD, iar acestuia i s-a acordat ingrijiri la fața locului. Ulterior, Florin…

- Busu ar fi suferit un stop cardio-respirator in timpul unui spectacol! Florin Busuioc a fost dus de urgența la spital. Acesta se afla in sala Filarmonicii Oltenia din Craiova, unde juca in cadrul spectacolului Central Park. Busu a inceput sa se simta rau, chiar in timp ce era pe scena. A fost chemata…