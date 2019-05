(P) Zborul meu este operat de mai multe companii aeriene. Cui ar trebui să mă plâng în caz de zbor anulat/întârziat? Atunci cand iți alegi destinația de zbor, cu siguranța petreci multe zile in fața calculatorului, cautand oferte fierbinți, locuri exotice, vacanțe de neuitat și experimentezi tot felul de combinații, ca sa fii sigur ca nu-ți scapa nimic și vei avea o calatorie de neuitat. Pentru majoritatea, aceasta poate fi unica șansa intr-un an, de aceea trebuie traita la maxim. Chiar și o deplasare de serviciu nu se poziționeaza la un nivel mai jos pentru ca deși e „de serviciu”, totuși aceasta presupune o calatorie, și cui nu-i place sa calatoreasca? Indiferent care ar fi scopul calatoriei tale, ești pus… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In 2017, in Uniunea Europeana (UE) au fost produse peste 487 miliarde de țigari, cu 40 de miliarde mai puține decat in ​​2016, conform datelor Eurostat. Valoarea producției in 2017 a fost de aproximativ 4,9 miliarde de euro, ceea ce este cu 1,3 miliarde de euro mai puțin decat in ​​2016. Producția…

- Foarte multe persoane au animale de companie, sunt persoane care iubesc cainii sau pisicile si sunt persoane care iubesc animalele mai exotice, cum ar fi diferitele specii de papagali sau pesti. Indiferent care sunt preferintele stapanilor de animale, fiecare reprezentant al regnului animal are rolul…

- Un frumos tandem, fiica-tata, au o misiune importanta in vederea salvarii vieților semenilor noștri. Ambii activeaza in cadrul Bazei 71 Aeriene de la Campia Turzii, iar Elisa Mihaela Piltu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Delta Air Lines a inceput sa limiteze unghiul de inclinare al scaunelor pasagerilor pe zborurile avioanelor A320, de la 10 centimetri la circa 5 cm. Scopul masurii este pentru a respecta spatiul personal al pasagerilor din spate, si a permite oamenilor...

- ????✈️???????????????????? Companie noua / Ruta noua #ServusRyanair #newroute #flyfromcluj #LondonSouthend Mai multe detalii gasiti in Comunicatul de presa de mai jos: PRIMELE ZBORURI RYANAIR DIN CLUJ-NAPOCA Cluj-Napoca, 3 aprilie 2019 – Ryanair, compania aeriana

- Ryanair este prima companie aeriana care a devenit, in 2018, unul dintre cei mai mari 10 poluatori din Europa, o premiera pentru o companie care nu opereaza centrale pe baza de carbune, transmite Bloomberg potrivit news.roAceasta este concluzia unei analize realizata de grupul de cercetari…

- Este prima companie aeriana care ia decizia anularii comenzii pentru 49 de avioane model Boeing 737 MAX 8. Un purtator de cuvant al companiei Garuda, Ikhsan Rosan, a declarat: "Motivul este ca pasagerii Garuda din Indonezia și-au pierdut increderea in acest model de avion". In timp ce Boeing…

- "Aceasta este cea mai mare descoperire din zona maritima a Ciprului, una dintre cele mai mari din lume in ultimii doi ani", a declarat oficialul de la Nicosia. Daca va fi exploatate aceste resurse ar putea face din Cipru o sursa alternativa de energie pentru Uniunea Europeana, ceea ce ar reduce dependenta…