(P) Delta Dunării, tablou pictat în culorile calde ale primăverii Una dintre cele mai pitorești destinații de vacanța ale Romaniei, Delta Dunarii este un monument desavarșit al naturii in ceea ce privește biodiversitatea, fiind de altfel cea mai bine conservata delta din Europa. Primavara tarzie este un moment excelent pentru a vizita aceste ținuturi, atunci cand vegetația revine la viața, nuanțele de verde crud coloreaza intreaga rezervație, pasarile migratoare se intorc din țarile calde, iar tarifele la vacanțe sunt tot mai accesibile! Profita de reducerile Last Minute de pana la 40% și rezerva acum un sejur la Gulliver Delta Resort Murighiol 4✿!Pachetele… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

