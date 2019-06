Stiri pe aceeasi tema

- Moțiunea de cenzura fața de Guvernul Dancila a eșuat dupa votul de astazi, din plenul Parlamentului. Opoziția nu a reușit sa gaseasca majoritatea necesara, respectiv cele 233 de voturi necesare pentru a darama Executivul. Au fost doar 202 voturi pentru si 7 abtineri. Negocierile au inceput inca de…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a pus in functiune sistemul IT prin care poate controla modul de cheltuire a banilor in institutii publice. Sistemul ar trebui sa poata identifica rapid si firmele ai caror actionari sau administratori figureaza la mai multe societati si au cazier judiciar, precum…

- Guvernul Romaniei face un apel la toate forțele politice din Republica Moldova sa respecte procesul democratic. Guvernul Romaniei a transmis, duminica, printr-un comunicat oficial, ca urmarește indeaproape evoluțiile politice din Republica Moldova. "Romania, ca stat care deține Președinția Consiliului…

- ​​Ministerul Finantelor Publice (MFP) vrea sa imprumute peste 4,4 miliarde lei prin certificate de trezorerie cu discont si obligatiuni de stat de tip benchmark, potrivit unui ordin publicat in Monitorul Oficial. Practic, din aceasta suma, peste 500 milioane lei reprezinta alocari ale sesiunilor suplimentare…

- Circulația rutiera este intrerupta temporar pe DN 2F, km 38+865, pe raza localitații Straminoasa (județul Bacau), la limita cu județul Vaslui. Situația este impusa de precipitațiile abundente, care au condus la umplerea secțiunii podului provizoriu... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Guvernul Dancila vrea sa extinda programul Rabla pentru electrocansnice și pentru instituțiile publice, anunța ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu. "Vrem sa extindem acest proiect Rabla pentru...

- Practic, prin festival, Bonțida pune Clujul pe harta Europei și la nivel internațional pentru câteva zile. Din pacate însa, drumul județean care tranziteaza localitatea, DJ 161 este într-o stare deplorabila și face de rușine Clujul, spun cei de la PSD Cluj. „Am solicitat…

- Decizia Curtii Constitutionale de validare a initiativei "Fara Penali in functii publice" arata inca o data ca aceasta trebuie sa fie in Constitutie, a afirmat marti presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna. "Victorie la CCR! Initiativa "Fara Penali in functii publice" este constitutionala. Curtea…