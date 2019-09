Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care s-a stabilit ca data de 15 septembrie 2019 este termen limita pentru inregistrarea cetatenilor romani cu drept de vot din strainatate ca alegatori prin corespondenta, respectiv ca alegatori la o sectie de votare organizata in strainatate, a declarat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta prin care termenul limita pentru inregistrarea cetatenilor romani cu drept de vot in strainatate in Registrul electoral, pentru alegerile prezidentiale, va fi extins pana la 15 septembrie. "Vom adopta masuri pentru…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta prin care termenul limita pentru inregistrarea cetatenilor romani cu drept de vot in strainatate in Registrul electoral, pentru alegerile prezidentiale, va fi extins pana la 15 septembrie. ‘Vom adopta masuri pentru…

- Autoritatea Electorala Permanenta a depus la Secretariatul General al Guvernului un proiect de ordonanta de urgenta care prevede ca termenul de inregistrare a cetatenilor romani ca alegatori in strainatate sa fie prelungit pana duminica 15 septembrie. . Anuntul a fost facut de premierul Viorica Dancila…

- Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc in 10 noiembrie. Al doilea tur va fi in 24 noiembrie. Pentru cei din Romania. Pentru romanii din afara țarii, vor fi cate trei zile: 8 - 10 noiembrie, respectiv 22-24 noiembrie. CALENDAR ALEGERI PREZIDENȚIALE, TERMENE LIMITA: ”2 septembrie…

- Doru Coliu a anunțat, joi pe Facebook, ca printre amendamentele propuse de PMP și adoptate și Comisia pentru codul electoral se numara unul care va impune MAE sa ceara fiecarui minister de resort, inaintea datei alegerilor, numarul romanilor cu domiciliul sau reședința in strainatate, informeaza…

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala a decis joi ca in diaspora votul sa se desfasoare in zilele de vineri, sambata si duminica.

- Senatorul liberal Daniel Fenechiu a declarat joi ca PNL a reusit sa introduca in Regulamentul Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului privind propuneri legislative in materie electorala o prevedere potrivit careia elaborarea proiectului pentru