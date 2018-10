OTRAVA din farfuria copiilor. Nu le mai da asa ceva la micul dejun! Este o combinatie alimentara extrem de apreciata in Romania, dar foarte periculoasa pentru santate. Zaharurile combinate cu faina rafinata reprezinta o doza dubla de carbohidrati, ce iti ofera energie doar pentru o perioada scurta de timp, urmand ca apoi sa atraga dupa sine perioade de epuizare fizica si schimbari de dispozitie. Paine cu gem, dulceata sau crema de ciocolata reprezinta una dintre cele mai indragite variante de mic dejun, atat in randul copiilor, cat si al adultilor. Din pacate, aceasta delicioasa combinatie de coca din drojdie fermenatata si zahar duce la aparitia problemelor stomacale… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul care iși propune sa arate publicului larg ce inseamna sa fii cercetator si cat de interesanta poate fi munca ce cercetare, are loc in data de 28 septembrie 2018 in peste 20 orașe din Romania și in aproximativ 300 de orase europene. In acest an, evenimentul s-a extins și pe data de 29 septembrie…

- Evenimentul care iși propune sa arate publicului larg ce inseamna sa fii cercetator si cat de interesanta poate fi munca ce cercetare, are loc in data de 28 septembrie 2018 in peste 20 orașe din Romania și in aproximativ 300 de orase europene. In acest an, evenimentul s-a extins și pe data de 29 septembrie…

- In contextul marcarii a șapte ani de la adoptarea „Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI intre Romania si Statele Unite ale Americii”, care a avut loc la Washington D.C., pe 13 septembrie 2011, prim-ministrul Viorica Dancila a salutat nivelul excelent al relațiilor dintre…

- Un barbat a fost arestat dupa ce a postat pe internet un filmuleț in care apare luand micul dejun alaturi de o femeie din Arabia Saudita. Dupa ce filmulețul de 30 de secunde in care barbatul apare stand la masa cu o colega ce purta un voal pe fața, a devenit viral pe internet, acesta a fost arestat.…

- Hidratarea este cheia unei diete sanatoase. Mihaela Bilic, nutritionistul vedetelor, a realizat un meniu care promite slabirea cu pâna la 3 kilograme în doua saptamâni. Luni, micul dejun consta într-o cafea, o felie…

- Mihaela Bilic este unul dintre cei mai apreciați dieteticieni din România și se distinge prin moderație și cumpatare. Sugestii de Mic Dejun din dieta Mihaela Bilic 1. 1 iaurt mic (150 g) + 1 banana taiata felii2. 2 oua sau omleta…

- 1. Intreaga alimentatie trebuie regandita, nu doar sa ii adaugati in meniu cereale spre exemplu sau mai multe fructe.2. Daca micutul nu bea suficienta apa (2 -3 pahare pe zi cel putin), scaunul nu poate aparea zilnic.3. Daca un copilas nu are nici macar o minima activitate fizica,…

- Nadir va deveni tata pentru a doua oara. Artistul a vorbit in direct la Antena Stars, despre famiia lui și a spus cand se va insura cu mama copiilor sai. „Din cantat imi fac bani de paine. N-am avut destui bani, dar vreau sa imi fac casa beton. Mi-a fost alaturi familia, cu asta te alegi. Nu am nici…