- Dupa ce a devenit mama pentru a doua oara, Adela Popescu și-a propus sa iși recapete silueta de altadata, așa ca s-a apucat serios de sport. Actrița nu a avut insa cu cine sa il lase pe cel mic acasa, marți seara, drept urmare, l-a luat cu ea la pilates. De altfel, nu este pentru prima oara cand vedeta…

- Alex Bodi a transmis un mesaj foarte clar in mediul online. Acesta a vorbit, printre altele, și despre relația pe care o are cu Bianca Dragușanu. Bianca Dragușanu și Alex Bodi au o relație tumultuoasa. cei doi ba s-au certat, ba s-au impacat. Acum, cei doi sunt din nou impreuna. In mediul online, Alex…

- Adela Popescu și Radu Valcan se afla zilele acestea intr-o vacanța de vis in Egipt. Cei doi nu au plecat singuri, ci insoțiți de parinți și cei doi baieți ai lor, care vor petrece mai mult timp in compania bunicilor, dupa cum a declarat prezentatoarea tv recent. Radu Valcan a postat pe contul personal…

- Adela Popescu și Radu Valcan vor petrecere Paștele alaturi de familie, insa dupa sarbatori, cei doi vor pleca in vanacța in Egipt, impreuna cu cei doi copii, dar și parinții care ii vor supraveghea pe micuți. Adela Popescu este foarteincantata de prima vacanța in formula completa și spune ca alaturi…

- Radu Valcan, prezentatorul emisiunii Insula Iubirii, a facut dezvaluiri despre noul sezon al show-ului. Acesta a marturisit, printre altele, ca partenera sa de viața, Adela Popescu, a fost prezenta la filmarile pentru primul sezon. Noul sezon al emisiunii Insula Iubirii urmeaza sa inceapa in data de…

- Radu Valcan a facut o dezvaluire picanta in platoul emisiunii "Xtra Night Show". Prezentatorul emisiunii "Insula Iubirii" a marturisit ca sotia lui, Adela Popescu, i-a facut o vizita in Thailanda, la filmarile primului sezon.

- Adela Popescu și Radu Valcan sunt unul dintre cele mai frumoase și bine sudate cupluri din showbizz-ul autohton. Cei doi sunt casatoriți din 2015 și au impreuna doi baieței, pe Alexandru, in varsta de 3 ani, și Andrei, care a venit pe lume in luna decembrie a anului trecut. Adela Popescu și Radu Valcan…