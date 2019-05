Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a elaborat un plan prin care intentioneaza sa reduca la jumatate numarul persoanelor care mor in urma muscaturilor de sarpe, de la nivelul actual estimat la 138.000 de cazuri pe an, relateaza marti dpa. Otravirea prin muscatura de sarpe reprezinta o boala neglijata "responsabila pentru suferinte enorme, dizabilitati si moarte prematura pe fiecare continent", a declarat OMS, la Geneva, subliniind ca tarile cu venituri mici sunt cele mai afectate, informeaza Agerpres. Circa 7.400 de persoane sunt muscate de serpi zilnic si intre 220 si 380 mor, in plus fata…