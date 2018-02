Ordonanta pentru angajatii part-time ii bulverseaza pe patroni: Costuri mai mari si probleme cu contractele, pentru ca se aplica retroactiv Revolutia fiscala, intrata in vigoare la inceputul acestui an, a afectat grav salariatii part-time, unii dintre ei ajungand chiar in situatia in care sa fie nevoiti sa vina cu bani de acasa pentru a-si plati taxele la stat.



Dupa cum se stie, salariatii care aveau un contract de munca part time au fost obligati sa plateasca contributii la pensii si sanatate raportat la salariul minim pe economie, chiar daca salariul lor, pentru cateva ore lucrate, era (mult) sub salariul minim.



De la 1 ianuarie 2018, majorarea salariului minim la 1.900 de lei si trecerea contributiilor de la…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

