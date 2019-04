Orban, scor PNL alegeri europarlamentare: ''Hai să vă spun sincer'' ''Cel mai bun scor posibil pe care il poate realiza PNL. Ne luptam sa batem PSD. Hai sa va spun sincer. In alegerile pentru Parlamentul European, depinde foarte mare de mobilizarea participanților. Daca dintre votanți se mobilieaza la vot 30%, iar la vot pentru un alt partid se mobilieaza un numar de 40%, atunci va caștiga partidul al carui votanți se vor mobiliza mai mult. PNL este in creștere. PSD este in descreștere. Adversarul nostru politic este PSD și gruparea care conduce astazi PSD. Batalia cea mai grea este sa invingem PSD. Daca sunt alte formațiuni politice din Opoziție care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

