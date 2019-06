Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca sansele motiunii de cenzura sunt mai mari decat la celelalte motiuni de dupa decembrie 2016, sustinand ca, pana in acest moment, se poate baza pe 214-215 voturi, "nu foarte departe" de cele 233 necesare pentru a trece motiunea, iar negocierile individuale vor continua "pana in ultima zi".



"Sansele sunt mai mari decat la toate motiunile de cenzura depuse dupa decembrie 2016. Am reusit un parteneriat intre cinci formatiuni politice, alaturi de PNL fiind USR, PMP, Pro Romania, UDMR. (...) Am purtat negocieri cu toate grupurile parlamentare,…