Orban, despre iniţierea unei moţiuni de cenzură: Dacă parlamentarii ALDE se asociază acesteia Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca liberalii vor depune o motiune de cenzura "in cel mai potrivit moment", cu conditia ca parlamentarii ALDE sa se retraga de la guvernare si sa se asocieze acestui demers.



"PNL va depune motiune de cenzura si va cauta sa depuna aceasta motiune de cenzura in cel mai potrivit moment. Probabil daca ALDE s-ar retrage de la guvernare, ar fi un moment potrivit, cu o singura conditie, ca parlamentarii ALDE sa se asocieze unei motiuni de cenzura, sa completeze voturile pe care le-am obtinut la vechea motiune de cenzura, adica sa mentinem si parlamentarii…

Sursa articol: agerpres.ro

