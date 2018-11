Oraşul Paradise, transformat în iad Cel mai recent bilant indica 79 de morti si aproape 1.300 de persoane disparute. Orasul californian Paradise a ars aproape complet iar cei 27.000 de locuitori au fugit in multe cazuri doar cu hainele de pe ei. O parte dintre ei au gasit adapost in tabere pentru sinistrati, dar cei mai multi au apelat la refugii improvizate. Unii traiesc intr-o tabara de corturi, amenajata in parcarea unui hypermarket, langa ruinele fumegande ale orasului Paradise. Din cauza conditiilor precare, printre sinistrati au inceput sa izbucneasca epidemii. In jur de 800 de persoane prezinta simptomele unei infectii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

