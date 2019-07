Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite (FAO) a anuntat ca peste 821 de milioane de persoane au fost afectate de foamete, insecuritate alimentara si malnutritie in 2018, acesta fiind al treilea an consecutiv de crestere a riscului de foamete, potrivit France

- Romania a fost anul trecut pe locul patru in Uniunea Europeana in ceea ce priveste productia de petrol, cu 3,6 milioane de tone, in scadere cu 2% fata de anul anterior, potrivit unui raport realizat de compania britanica BP la nivel mondial. Principalul producator din UE a fost Marea Britanie, cu 50,8…

- Eforturile guvernelor nu vor fi suficiente pentru a asigura egalitatea intre barbati si femei pana in 2030, un obiectiv stabilit de ONU, potrivit unui studiu al ONG-ului Equal Measures 2030 publicat marti si citat de France Presse miercuri.

- Grupul francez de telefonie Orange a dezmintit joi seara informatiile aparute in presa potrivit carora ar fi demarat procesul de vanzare a turnurilor de telefonie mobila si a retelei sale de fibra din Europa. "Niciun proces de acest tip nu a fost demarat", a spus joi seara un purtator de cuvant al companiei…

- Mihai Oprescu, noul inspector general de stat al Inspecției Muncii. Șeful Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Argeș, Mihai Oprescu, a fost detașat pe funcția de inspector general de stat al Inspecției Muncii. Se pare ca Dantes Nicolae Bratu, cel care a ocupat aceasta funcție de conducere pana…