ORA DE IARNĂ 2019. Toată ţara aşteaptă decizia autorităţilor. De când nu se mai schimbă ora în România ORA DE IARNA 2019. Au mai ramas doua ssaptamani și gata, se schimba din nou ora, trecem la cea de iarna, prin urmare vom dormi mai mult cu o ora. Trecerea la ora de iarna 2019 se face in ultimul weekend din luna octombrie, mai exact, duminica, pe 27 octombrie 2019. Aceasta ar putea fi ultima schimbare, dupa decizia CE. Din acest moment, ziua scade treptat, iar noaptea devine din ce in ce mai lunga, pana la solstițiul de iarna, marcat pe 21 decembrie. Motivul pentru care s-a decis schimbarea orei și trecerea la ora de iarna este tocmai pentru a beneficia cat mai mult de lumina… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ora de iarna se aplica in fiecare an, in ultima noapte de sambata spre duminica din luna octombrie. In anul 2019, trecerea la ora de iarna va avea loc in noaptea de 26 spre 27 octombrie. In noaptea de 26 octombrie spre 27 octombrie 2019 (sambata spre duminica), ora 4.00 devine ora 3.00. Comisia…

- Atenție, romani! Se schimba ORA 2019: trecem la ora de iarna. Deși au existat multe controverse in ultima perioada in ceea ce privește trecerea la ora de iarna, in 2019, Romania va face in continuare aceasta schimbare. Așadar, in ultimul weekend din luna octombrie, mai exact in noaptea de 26 spre 27…

- Ora de iarna in 2019 se schimba in ultimul weekend din octombrie, ultima noapte de sambata spre duminica, mai exact in noaptea de 26 spre 27 octombrie. Romania a aderat pentru prima data la ora de vara in anul 1932. Mecanismul cunoscut prin care se schimba ora, atat primavara, cat și toamna,…

- E oficial! Se schimba din nou ora. Din pacate, multa lume e afectata din aceasta cauza! Trecerea la ora de iarna 2019 se face in ultimul weekend din luna octombrie, mai exact, duminica, pe 27 octombrie 2019, scrie cancan.ro. Echinocțiul de toamna 2019 reprezinta debutul toamnei din punct de vedere…

- Ora de iarna este trecerea la ora legala oficiala standard, legata de conceptul de ora astronomica, folosita in majoritatea țarilor ori teritoriilor, indeosebi in emisfera nordica. Ea acopera calendaristic perioada cuprinsa intre lunile octombrie a unui an și aprilie a anului urmator. Trecerea la…

- Sezonul de toamna 2019 a inceput astazi și la nivel astronomic, odata cu echinocțiul, care oficial se inregistreaza luni, 23 septembrie, la ora 10:50. Incepand din acest moment, ziua (orele de lumina) se micșoreaza in emisfera nordica, iar noaptea incepe sa creasca, urmand ca durata de intuneric sa…

- ORA DE IARNA 2019. In noaptea de 26 octombrie spre 27 octombrie 2019 (sambata spre duminica), ora 4.00 devine ora 3.00. Trecerea la ora de iarna inseamna ca vom dormi mai mult cu o ora, ceasurile fiind date inapoi. Astfel, duminica, 27 octombrie, va fi cea mai lunga zi din an, avand 25 de…

- Nu mai este foarte mult timp pana cand sezonul rece iși va intra in drepturi, astfel ca ne pregatim sa trecem la ora de iarna. In fiecare an, in luna octombrie se trece la ora de iarna, moment in care noaptea devine mai lunga și ziua mai scurta. Vezi cand se schimba ora in 2019! Cand se trece la ora…