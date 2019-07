ONU: Riscul de foamete este în creștere la nivel mondial, după ce timp de decenii a fost în scădere Organizația pentru Alimentație și Agricultura a Națiunilor Unite (FAO) a anunțat ca peste 821 de milioane de persoane au fost afectate de foamete, insecuritate alimentara și malnutriție în 2018, acesta fiind al treilea an consecutiv de creștere a riscului de foamete, scrie Mediafax, citând France 24.



Raportul FAO, intitulat &"Starea securitații alimentare și a nutriției la nivel mondial&" a fost produs în colaborare cu alte agenții ale Națiunilor Unite, printre care și Organizația Mondiala a Sanatații (OMS).



Dupa decenii de scadere, riscul de foamete a început… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inscrisa intre obiectivele dezvoltarii durabile stabilite la orizontul lui 2030, perspectiva unei lumi in care nicio persoana sa nu mai sufere de subalimentare la acest termen releva o ”provocare imensa”, se arata in raport.”Nu vom atinge pana in 2030” acest obiectiv, a deplans directorul…

- Foametea a afectat 821,6 milioane de persoane la nivel mondial in 2018, comparativ cu 811 de milioane anul precedent, potrivit unui raport anual publicat luni de mai multe organizatii ONU care deplang o crestere a numarului celor afectati de acest flagel pentru al treilea an consecutiv, relateaza…

- Foametea a afectat 821,6 milioane de persoane la nivel mondial in 2018, comparativ cu 811 de milioane anul precedent, potrivit unui raport anual publicat luni de mai multe organizatii ONU care deplang o crestere a numarului celor afectati de acest flagel pentru al treilea an consecutiv, relateaza…

- Romania a fost anul trecut pe locul patru in Uniunea Europeana in ceea ce priveste productia de petrol, cu 3,6 milioane de tone, in scadere cu 2% fata de anul anterior, potrivit unui raport realizat de compania britanica BP la nivel mondial. Principalul producator din UE a fost Marea Britanie, cu 50,8…

- Qu Dongyu este primul chinez ales in functia de director general al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), o infrangere pentru Uniunea Europeana, transmit DPA si Xinhua.

- In 2015 a fost fixat ca obiectiv global accesul fiecare persoane de pe planeta la energie verde accesibila in 2030. Cu toate acestea, fara un angajament politic puternic, aproximativ 650 milioane de persoane nu vor avea acces la electricitate nici in anul 2030, majoritatea in Africa sub-sahariana,…

- Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite avertizeaza ca riscul de foamete este in crestere in Orientul Apropiat si in nordul Africii, 52 de milioane de persoane fiind subnutrite, majoritatea in zone de conflict, potrivit France 24, citat de ...

- Organizația pentru Alimentație și Agricultura a Națiunilor Unite avertizeaza ca riscul de foamete este in creștere in Orientul Apropiat și in nordul Africii, 52 de milioane de persoane fiind subnutrite, majoritatea in zone de conflict, potrivit France 24 preluat de mediafax. „Conflictele și…