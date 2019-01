ONU mizeaza pe o crestere de 3% a economiei mondiale in 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Natiunilor Unite se asteapta ca economia mondiala sa creasca cu 3% in acest an si anul viitor, un avans putin mai mic decat cel de 3,1% inregistrat in 2018, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Cu toate acestea, organizatia internationala a avertizat luni in prognozele sale economice…

- Cancelarul german a declarat, sambata, ca va face tot ce-i sta in puteri pentru ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana cu un acord, si, pe un ton conciliator, a subliniat ca simte responsabilitatea de a gasi o solutie care sa asigure ca lucrurile vor fi in ordine. Respingerea acordului…

- Economia Germaniei a crescut cu 1,5% in 2018, cel mai slab ritm din ultimii cinci ani si o incetinire clara fata de anul precedent, arata datele preliminare publicate marti de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . Cea mai mare economie europeana este…

- Cresterea economiei mondiale ar urma sa incetineasca la 2,9% in 2019, comparativ cu 3% in 2018 si 3,1% in 2017, pe fondul tensiunilor comerciale si al moderarii comertului international, se arata in raportul semianual "Global Economic Prospects", publicat miercuri de Banca Mondiala (BM), transmit Xinhua,…

- Asociatiile industriale din Germania considera ca iesirea Marii Britanii din Uniunea europeana si razboiul comercial dintre SUA si China, provocat de politicile ”America First” ale presedintelui Donald Trump reprezinta cele mai mari riscuri pentru crestere si prosperitate, transmite Reuters, relateaza…

- Negocierile comerciale dintre Statele Unite si China trebuie sa ajunga la o finalitate reusita pana pe 1 martie sau noile tarife vor fi impuse, a declarat Robert Lighthizer, reprezentantul pentru Comert al SUA, subliniind ca acesta este termenul-limita, informeaza Reuters.

- Europa este cea mai populara destinatie pentru turismul wellness, in timp ce piata americana genereaza cele mai multe venituri in domeniu, potrivit relaxnews.com. Informatiile au fost prezentate intr-un raport realizat de Global Wellness Institute, la un mare eveniment dedicat turismului,…