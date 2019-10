Venezuela a obtinut joi un loc in cadrul Consiliului Drepturilor Omului (CDO) pentru perioada 2020-2022 in urma alegerilor organizate de Adunarea Generala a ONU, in pofida criticilor din partea organizatiilor neguvernamentale si a unor state latino-americane, transmite AFP.



Astfel, Venezuela a obtinut 105 voturi, o majoritate de 97 de voturi fiind necesara din totalul de 193.



Presedintele Nicolas Maduro a calificat drept o "victorie" alegerea Venezuelei in cadrul CDO, intr-un moment in care justitia de la Caracas a anuntat eliberarea a 24 de opozanti.



In schimb,…