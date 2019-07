Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile climatice progreseaza mai repede decat era prevazut, a avertizat duminica secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la Abu Dhabi, cerand masuri urgente pentru a se evita o "catastrofa", relateaza AFP.

- Lumea risca din ce in ce mai mult sa devina un „apartheid climatic“, unde cei bogati vor plati pentru a scapa de caldura si foametea cauzate de criza climatica care se agraveaza pe zi ce trece, in timp ce restul planetei sufera, potrivit unui raport al unui specialist ONU in domeniul drepturilor omului.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a cerut duminica masuri urgente din partea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) si Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) pe fondul videoclipului, devenit viral, in care un pacient aflat pe o targa este lovit cu un baton de parizer…

- Deschiderea seminarului „Patrimoniul Cultural și Masuri pentru Protejarea acestuia" a avut loc astazi la Muzeului Național de Arta a Moldovei.Cooperarea Internaționala și Tehnici de Investigare intru Combaterea Crimelor și Traficului cu Bunuri Culturale”.

- SUA a refuzat sa semneze o înțelegere legata de pericolele cu care regiunea arctica se confrunta, din cauza mențiunilor din text legate de schimbarea climatica, relateaza The Independent. Reprezentanții celor opt națiuni membre ale Consiliului Arctic s-au întâlnit marți în…