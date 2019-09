Stiri pe aceeasi tema

- Marti seara, în jurul orei 19:30, politistii clujeni au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe Calea Dorobanților, din Cluj-Napoca, o femeie care conducea un autovehicul a fost amenintata în trafic cu un pistol de catre doua persoane aflate

- Mai mulți minori au fost talhariți in Cluj-Napoca de doi tineri de 17 și 18 ani, care le furau banii și telefoanele. La data de 17 august a.c., in jurul orei 21.10, doi minori de 12 si 13 ani, din municipiul Cluj-Napoca, au sesizat Politia despre faptul ca, in timp ce se aflau pe strada Bucegi…

- Dorind sa se puna bine cu gazdele lor din Cluj-Napoca, scoțienii au oferit imaginea zilei inaintea confruntarii din aceasta seara. Au arborat langa flamurile echipei de suflet un steag al Republicii Socialiste Romania (RSR)! Dupa care s-au amuzat și ei de confuzia creata. Suporterii lui Celtic au fraternizat…

- Din cei peste 370.000 de participanti, cei 300.000 veniti din afara Clujului au cheltuit fiecare in medie, in cele patru zile, cel putin 150 de euro - pe cazare, transport, restaurante, terase, cumparaturi, vizite la muzee etc. La un calcul simplu, acest lucru inseamna o infuzie de capital in comunitatea…

- Femeia și copilul de 8 ani care au murit in urma furtunii din Halkidiki, Grecia, au fost inmormantați, marți, in Cimitirul Central din Cluj-Napoca. Slujba a fost oficiata de mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuț, transmite MEDIAFAX.Trupurile neinsuflețite ale celor doi romani morți in…

- Felicit cluburile Rotary pentru inițiativa și ma bucur ca putem sa vedem istoria de sus dintr-o perspectiva creativa. Ceea ce nu vedem, din pacate, este cum a disparut istoria industriei de manufactura din Cluj-Napoca. Peste 30 de fabrici, unele mai vechi de 100 de ani, au fost închise în…

- „Va mulțumesc pentru o zi minunata la Sports Festival. Mulțumesc organizatorilor și colegilor de pe teren – Simona Halep, Fabio Fognini, Daniela Hantuchova. Imi pare rau ca nu am reușit sa semnez toate mingiile și sa fac poze cu toți cei care au ramas dupa meci. Ați fost un public frumos și…

- „Slujba are un caracter marturisitor, îl marturisim pe Iisus Hristos, dar, pe lânga acest rol, are si unul pragmatic. Din vechea traditie transilvana s-a obisnuit ca, în ziua de Rusalii, sa se faca rugaciune pentru câmp, pentru mediul înconjurator, pentru tot universal",…