Olanda: Un afgan a fost condamnat la 26 de ani de închisoare pentru un atac cu cuţitul la Amsterdam Un barbat de 20 de ani, identificat de autoritati drept Jawed S., si-a ales victimele la intamplare, ranind grav doi americani intr-un atac survenit la sfarsitul lunii august 2018 in cea mai populata gara din oras, situata in apropiere de centrul istoric. Politia a reactionat rapid si l-a impuscat pe atacator in picioare. Autorul atacului 'nu a manifestat niciodata nici regret, nici remuscari in timpul procesului sau, afirmand de mai multe ori ca ar face din nou acelasi lucru daca i-ar fi insultata religia', au declarat luni judecatorii unui tribunal din Amsterdam. 'Riscul de recidiva… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care și-a omorat concubina cu cel puțin 15 lovituri de cuțit, anul trecut, chiar de 1 martie, a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare. Judecatorii de la Curtea de Apel Galați au decis sa majoreze pedeapsa inițiala cu cinci ani, anunța MEDIAFAX.Citește și: Informații importante…

- Dezvoltarea protecționismului in China și Statele Unite, Brexitul, contractarea comerțului mondial... in ciuda tuturor problemelor vizibile la orizont, economia olandeza ramane puternica. O putere maritima și economica dominanta la nivel global in secolul al XVII-lea, Olanda a ramas un actor important…

- Politia l-a arestat pe Denis Chuprikov dupa ce acesta a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce parasea Galeria Tretiakov din Moscova cu tabloul 'Ai Petri. Crimeea', realizat in 1908 de pictorul peisagist rus Arhip Kuindji. Pictura a fost evaluata la aproximativ 1 milion de dolari,…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta si au motivat decizia prin intermediul careia au decis condamnarea lui Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, la patru ani de inchisoare cu executare, pentru abuz in serviciu in forma continuata. Cauza vizeaza elicopterul…

- Judecatorii din Iasi au condamnat la 13 ani de inchisoare un barbat din judet care a vrut sa-si ucida nevasta cu un topor. Constantin Ursei a fost ajutat in demersul sau de un alt individ, pe nume Ciprian Savin, care a fost si el condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare.

- Un politist din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui a fost condamnat cu o pedeapsa ”exemplara” pentru o spaga 100 de lei incasata de la un comerciant, pentru a-l ”ierta” de amenda.

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au decis ieri mentinerea masurii preventive a suspendarii procedurii de lichidare dispuse fata de societatea comerciala Bulevard SA, inculpata in dosarul in care Radu Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a fost condamnat in prima instanta la sase…

- Europa fierbe. Belgia, Olanda si Germania au trait cele mai fierbinti zile din istorie, iar ce e mai rau inca nu a venit. Belgia a declarat cod rosu de caldura pentru toata tara, o masura fara precedent. Iar in Olanda, este atat de cald incat pistele aeroportului din Amsterdam sunt udate permanent pentru…