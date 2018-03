Stiri pe aceeasi tema

- Partidul olandez de extrema dreapta al deputatului Geert Wilders are ocazia sa-si asigure stabilitatea, miercuri, in cadrul unor alegeri municipale, in timp ce olandezii sunt chemati totodata sa se pronunte asupra unei legi menite sa extinda puterile serviciilor de informatii, relateaza AFP.…

- Partidul francez de extrema dreapta Frontul National l-a felicitat luni pe Vladimir Putin pentru victoria la prezidentiale si a salutat "stabilitatea si ancorarea democratica" din Rusia, la capatul unui scrutin marcat de mii de nereguli, potrivit opozitiei si ONG-urilor, scrie Le Figaro.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu a aprobat, prin Hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie sau intre Serviciul Roman de Informatii si alte entitati ale statului si nu a stabilit, prin prevederile hotararilor aprobate, atributii…

- Tocmai cand credeam și noi ca in legile justiției coaliția PSD/ALDE a pus maximum de ticaloșie posibila, iaca vine masculul feroce, ala de-a stat la Congres langa o fatuca blonda și are dinții și mai galbui decat parul ei, sa ne spuna ca Partidul se gandește la una și mai boacana: legea defaimarii.…

- Componenta modificata a Consiliului Suprem de Securitate a fost facuta publica. Un decret semnat la 5 martie, de catre presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, si publicat in Monitorul Oficial vineri, 9 martie, arata ca poziția „Mihai Balan – director al Serviciului de Informații și Securitate"…

- Cel putin cinci persoane au murit, miercuri, in urma prabusirii unui elicopter al serviciilor de securitate ruse in sudul Ceceniei, la circa opt kilometri de frontiera cu Georgia, transmit Reuters si dpa.

- Ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS) va avea loc miercuri, 7 martie, la inițiativa președintelui Igor Dodon. Pe ordinea de zi au fost incluse mai multe subiecte: „Raportul Kroll-2” și masurile ce se impun în vederea pedepsirii celor vinovați; acțiunile unioniste…

- Coalitia de dreapta a fostului premier Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, a obtinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare de duminica - intre 31% et 41%, potrivit exit-poll-urilor realizate la iesirea de la urne, dar nu obtine majoritatea absoluta.…

- Un iesean s-a umplut de rusine dupa ce a fost chemat la un proces desfasurat la Judecatoria Iasi, deschis la solicitarea autoritatilor din Olanda. Sebastian Mihail David a fost dat in judecata de olandezi dupa ce a primit o amenda in Tara Lalalelor pe care a refuzat sa o plateasca. Sanctiunea primita…

- Informații noi despre controversata Lege a Pensiilor! Mai exact, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a explicat ca in ceea ce privește legea pensiilor s-a ajuns in etapa simularilor, pentru a nu intampina probleme la momentul lansarii in dezbatere publica. Aceasta a vorbit și despre majorarile salariale…

- Serviciile de informatii din Noua Zeelanda au anuntat, joi, in premiera ca un adolescent a incercat sa o asasineze pe Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii in 1981, in timpul unei vizite in orasul Dunedin. Christopher Lewis, in varsta de 17 ani, a incercat sa o impuste pe regina in momentul…

- A fost creata Comisia naționala pentru monitorizarea circulației armelor de calibru mic și a armamentului ușor, scrie IPN cu referire la o decizie aprobata de Guvern. Comisia va fi alcatuita din zece persoane. Din ea vor face parte secretari de stat de la mai multe ministere, șeful…

- Vom elabora o strategie ... ca serviciul sa nu fie perceput ca o bata", a declarat Vitalie Pirlog in fața deputaților pe 21 decembrie 2017, la alegerea sa in calitate de director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS). El anunța „o agenda ambitioasa" a schimbarilor, o cooperare mai stransa…

- Camera Inferioara a Parlamentului din Olanda a votat abrogarea legii privind organizarea unui referendum consultativ pe marginea asocierii Ucrainei la UE, document care a blocat semnarea Acordului de asociere între partea ucraineana si statele membre în 2016. Peste…

- Intrebat de jurnalisti despre evolutiile politice din Romania, Borisov a raspuns, la finalul reuniunii informale a Consiliului European: "Bulgaria si Romania au trecut prin diverse perioade, au fost momente in care Romania era inaintea Bulgariei si invers"."Cele doua tari au aderat impreuna…

- Presedintia de la Chisinau solicita Guvernului si Serviciului de Informatii si Securitate sa investigheze activitatea si legalitatea actiunilor consulului general al Romaniei de la Balti, Mihai Baciu.

- USR considera injusta decizia CCR de a respinge sesizarile depuse pe legile justiției. Partidul susține ca judecatorii au incalcat propria jurisprudența și avertizeaza ca va ataca din nou modificarile propuse de PSD-ALDE. Curtea Constitutionala a Romaniei a respins miercuri ca inadmisibile sesizarile…

- Demisia șefului Serviciului de Informații și Securitate, Vitalie Pirlog, nu a fost discutata astazi in cadrul ședinței Partidului Democrat. Cel puțin asta afirma purtatorul de cuvant al formațiunii Vitalie Gamurari.

- Surse din cadrul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) au dezmințit informația precum ca șeful instituției, Vitalie Pirlog, și-a dat demisia, comunica Noi.md cu referire la „Ziarul Național”. Informația a fost facuta publica de un reprezentant al Serviciului de presa, care a vrut sa-și pastreze…

- Steluța Cataniciu, intrebata care va fi parcursul celor trei legi ale Justiției (303, 304, 317/2004), dupa deciziile luate de CCR, a oferit urmatorul raspuns: "Cele trei legi ale Justiției – 303,304 și 317 - s-au aflat in control constituțional la Curtea Constituționala. Am vazut chiar ieri (n.r.…

- Camera superioara a Parlamentului Olandei a votat marti in favoarea unei legi controversate, in virtutea careia fiecare cetatean olandez adult este inclus automat in registrul national al donatorilor de organe, cu exceptia cazurilor in care locuitorii acestei tari precizeaza in mod expres faptul…

- "In primul rand, vom scoate din randul pensionarilor pe cei care nu au cotizat zece ani, nu au un stadiu minim de cotizație. Adica cei cu pensia minima. Culmea este ca aceștia i-au prins din urma pe cei care au cotizat 15-20 de ani. Ei vor avea un statut de asistat social și vor fi intr-o legislație…

- Departamentul de Lupta Anti-Frauda cerceteaza corectitudinea unui proiect in valoare de 38 de milioane de euro, din care a facut parte și Academia Naționala de Informații a SRI, dar și diverse firme care au conexiuni cu Serviciul sau cu fosta Securitate.

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md. ”Cum sa fii cetatean…

- Un tribunal din Amsterdam a cerut Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) sa clarifice statutul unor expatriati britanici ingrijorati ca isi vor pierde, dupa Brexit, drepturile de care beneficiaza in prezent in calitate de cetateni ai UE, informeaza AFP, preluata de Agerpres. “Trimitem întrebările…

- Premierul Olandei, Mark Rutte, a exprimat intregul sprijin al tarii sale pentru aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen. In același timp Olanda se opune aderarii Romaniei la Schengen, potrivit flux24.ro El a laudat eforturile guvernului bulgar, insa a subliniat ca inca mai sunt multe de facut. Rutte…

- Propunerea legislativa potrivit careia judecatorii Curtii Constitutionale nu pot fi membri ai unui partid in ultimii noua ani anterior numirii in functie a fost adoptata tacit de Camera Deputatilor, informeaza Rador.Analistii vin cu un scenariu SUMBRU: BNR ar intentiona o noua MAJORARE a DOBANZII…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat tacit, luni, un proiect de lege care stipuleaza expres ca Serviciului Roman de Informatii ii revin o serie de atributii, printre care executarea interventiei antiteroriste, executarea interventiei contrateroriste, executarea, la solicitare, a interventiei pirotehnice…

- Olanda si-a retras ambasadorul din Turcia si a comunicat ca niciun ambasador turc nou nu va fi acceptat la Haga, conform informatiilor provenite de la Ministerul de Externe olandez, scrie Politico.Ministerul de Externe a comunicat ca atat timp cat Olanda nu va avea ambasador la Ankara, nu…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, renunța la discursul voalat și il ataca direct pe directorul SPP, generalul Lucian Pahonțu, pe care il acuza ca și-a depașit atribuțiile prin faptul ca strange informații despre oameni politici și se implica in viața interna a partidelor.„Nu am incerere in…

- Impreuna cu Centrul pentru Inovare Publica si CIVICA, reprezentantii Primariei Municipiului Iasi doresc sa afle cat de multumiti sunt cetatenii de serviciile publice si, pornind de aici, sa imbunatateasca si sa dezvolte procedurile de lucru pentru a veni in intampinarea nevoilor iesenilor. Pentru a…

- Legea care ii obliga pe proprietarii de cluburi, baruri, restaurante, cinematografe, hoteluri, pensiuni, teatre și alte unitați publice sa monteze la ușa un panou prin care clienții sa fie avertizați ca spațiul funcționeaza fara autorizație a fost promulgata. „Acest spațiu funcționeaza fara autorizația…

- Seful Departamentului "Studii de Securitate” din cadrul Facultatii de Istorie si Filosofie, Universitatea "Babes-Bolyai“, Claudiu Marian, a dezvaluit pentru Adevarul cum a inceput colaborarea cu fostul adjunct al SRI, Florian Coldea.Generalul Florian Coldea este, din toamna trecuta, cadru…

- Guvernul finlandez le-a cerut joi partidelor din opozitie sa sustina in parlament adoptarea rapida a unui proiect de lege privind monitorizarea comunicatiilor, pe fondul ingrijorarilor legate de actiuni de spionaj ale unor puteri straine si dupa primul atac terorist de pe teritoriul tarii, transmite…

- Serviciul de informatii olandez (AIVD) a avertizat autoritatile SUA in legatura cu atacurile cibernetice efectuate asupra Partidului Democrat de un grup de hackeri despre care se crede ca are legaturi cu Serviciul Federal de Securitate (FSB) din Rusia, relateaza presa din Olanda.

- Societatile comerciale care nu detin autorizatie de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta vor fi obligate sa isi monteze panourile de instiintare cu mesajul “Acest spatiu functioneaza fara autorizatia de securitate la incendiu”. In Monitorul Oficial al Romaniei nr.49 din 18 ianuarie 2018 a fost…

- „Preocuparea PSD-ALDE nu a fost sa guverneze Romania, ci sa iși scape șefii de dosarele penale și de inchisoare. In primele zile de mandat pesediștii au dat, noaptea, ca hoții, Ordonanțele Rușinii pentru dezincriminarea celor mai grave fapte de corupție. Pe tot parcursul anului 2017, in loc sa munceasca…

- Senatorul Traian Basescu a declarat, marti, ca este in favoarea unei coalitii de dreapta care sa sustina la urmatoarele alegeri prezidentiale un candidat unic, dar a adaugat ca problema este "onestitatea PNL-ului". "Categoric, da, (...) daca se reuseste o coalitie foarte bine. Problema…

- GEFCO Group, jucator global in domeniul logisticii industriale si unul dintre liderii europeni in logistica automobilelor, si-a deschis al treilea depozit cu temperatura controlata dedicat biostiintei si sanatatii. Unitatea este aproape de aeroportul Heathrow din Londra, Marea Britanie. Acesta se…

- "Asa-zisa dezbatere despre "avizele" SRI pentru noul Guvern este un non-subiect. Exista vreo lege care ne obliga sa dam aviz pe o numire a unui ministru? Nu! Dar dam totusi vreun aviz? Nu! Dam date daca ne solicita vreun beneficiar legal, iar acele date sunt exclusiv date pe care noi le putem culege…

- Andrei Arșavin are o fosta nevasta foarte geloasa. Cand Alisa l-a vazut pe fotbalistul rus intr-un filmulet impreuna cu modelul Olga Semenova, luand masa la un restaurant din Alma Ata, a luat foc. A trecut la actiune și, dandu-se agent al Serviciilor de Securitate, și-a contactat, pe retelele de socializare,…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi l-a destituit pe seful serviciilor de informatii (EGID), Khaled Fawzy, pe care l-a inlocuit temporar cu seful sau de cabinet Abbas Kamal, un apropiat al sau, au anuntat joi mass-media de stat egiptene, informeaza AFP. Seful statului egiptean a promulgat…

- 'Iesirea Marii Britanii (din UE) inseamna ca bugetul trebuie redus', a scris Rutte pe Twitter dupa o intalnire cu comisarul european pentru buget, Gunther Oettinger. Acesta din urma a propus ca in viitorul cadru financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027 statele membre sa-si suplimenteze…

- Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam au fost anulate, joi, din cauza conditiilor meteo, iar serviciul olandez feroviar a suspendat traficul feroviar ca urmare a unei furtuni puternice, informeaza site-ul cotidianului The Independent, agentia Reuters si CNBC. Imagini video- Youtube…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, care prevede obligatia amplasarii de panouri de instiintare in cazul spatiilor fara autorizatie de securitate la incendiu, conform Agerpres.Potrivit…

- La 54 de ani, Amedeo Bolohoi, taticul formațiilor Quartz și Voltaj iubește in cel mai pur stil rock’n’roll și arata acesta stare fara inhibiții și complexe de orice fel in cel mai nonconformist stil. De cum s-a intors din Olanda, țara unde a cantat timp de zece ani, veteranul chitarist al carui par,…

- Președintele Romaniei,Klaus Iohannis, a trimis vineri, 12 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Citeste si: Informatii de…

- Parking Focșani a inceput procedurile pentru recrutarea și selecția directorului societații care se ocupa de administrarea locurilor de parcare din municipiu. Persoanele interesate sa ocupe aceasta poziție trebuie sa depuna dosarele la sediul societații din strada Ștefan cel Mare,…

- Ca in fiecare an, Sfantul Arhidiacon Ștefan, recunoscut drept cel dintai martir al Bisericii lui Hristos este sarbatorit pe 27 decembrie, a treia zi dupa Nașterea Domnului. In cinstea lui, preoții savarșesc astazi, slujbe speciale iar credincioșii care participa la randuielile bisericești și-L cauta…

- Sase civili au fost ucisi luni intr-un atentat sinucigas in apropierea biroului serviciilor de informatii afgane (NDS) de la Kabul, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza AFP. Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat atentatul comis de un kamikaze,…