Olanda, măsuri privind comercializarea capsulelor cu oxid de azot Mai multe localitati, printre care Amsterdam si Utrecht, au solicitat interzicerea comercializarii capsulelor cu oxid de azot din cauza pericolului la adresa sanatatii si a inmultirii problemelor din cartierele populare printre amatorii de distractii. Gazul ilariant poate fi inhalat din dispozitivele pentru frisca incarcate cu oxid de azot sau din baloanele umflate cu acest gaz. Consumul acestuia provoaca o stare de euforie de scurta durata. Ministerul Sanatatii urmeaza sa examineze aceasta problema, au indicat autoritatile de la Haga. Numarul persoanelor intoxicate cu oxid de azot in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

