Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla intr-o situatie extrem de dificila, politic si economic, sustine Eugen Radulescu, directorul Directiei de Stabilitate Financiara din cadrul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), intr-o postare pe un grup pe Facebook, mentionand ca nu crede ca avem resurse sa mai rezistam inca un an si jumatate,…

- Romania se afla intr-o situatie extrem de dificila, politic si economic, sustine Eugen Radulescu, directorul Directiei de Stabilitate Financiara din cadrul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), intr-o postare pe un grup pe Facebook. Rădulescu menţionează că nu crede că avem resurse…

- Romania se afla intr-o situatie extrem de dificila, politic si economic, sustine Eugen Radulescu, directorul Directiei de Stabilitate Financiara din cadrul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), intr-o postare pe un grup pe Facebook, mentionand ca nu crede ca avem resurse sa mai rezistam inca un an si jumatate,…

- Romania se afla intr-o situatie extrem de dificila, politic si economic, sustine Eugen Radulescu, directorul Directiei de Stabilitate Financiara din cadrul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), intr-o postare...

- Intr-o postare pe un grup pe Facebook, Eugen Radulescu scrie ca nu crede ca avem resurse sa mai rezistam inca un an si jumatate, "pana ce un nou guvern, rezultat din alegeri la termen, sa poata sa repare ce este acum stricat rau de tot". "Eu am mari indoieli" "Suntem intr-o situatie…

- Romania este intr-o situatie extrem de dificila, politic si economic si nu mai avem resurse sa mai rezistam inca un an jumatate pana cand un nou guvern va putea incepe sa repare „ce este acum stricat rau de tot”, este de parere Eugen Radulescu, directorul Directiei de Stabilitate Financiara din Banca…

- ”Suntem într-o situație extrem de dificila, politic și economic. Nu cred ca avem resurse ca sa mai rezistam înca un an și jumatate, pâna ce un nou guvern, rezultat din alegeri la termen, sa poata începe sa repare ce este acum stricat rau de tot”, scrie Eugen Radulescu,…

- ”Semnam ACORDUL POLITIC NAȚIONAL pentru consolidarea parcursului european al Romaniei propus de președintele Klaus Iohannis. USR iși pastreaza consecvența din ultimii 3 ani de zile in care a luptat in Parlament și in strada pentru a impiedica subminarea independenței justiției de catre coaliția…