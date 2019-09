Stiri pe aceeasi tema

- Libra, moneda virtuala anunțata de Facebook, ar putea pune in pericol euro. Avertismentul BCE O acceptare larga a criptomonedei Libra, proiect al retelei sociale Facebook, ar putea reprezinta un risc potential pentru blocul comunitar, a declarat, luni, Yves Mersch, membru al Comitetului executiv al…

- O acceptare larga a criptomonedei Libra, proiect al retelei sociale Facebook, ar putea submina capacitatea Bancii Centrale Europene de a stabili politica monetara, ceea ce reprezinta un risc potential pentru blocul comunitar, a declarat, luni, Yves Mersch, membru al Comitetului executiv al BCE. In luna…

- In luna iunie a acestui an, Facebook a anuntat ca intentioneaza sa introduca o noua criptomoneda, denumita Libra, in cadrul strategiei sale de a se extinde pe segmentul platilor digitale. Facebook sustine ca Libra va fi sustinuta de active reale, precum depozite bancare si obligatiuni guvernamentale,…

- Bruno Le Maire, ministrul francez al Economiei, a criticat proiectul Facebook de a lansa o moneda virtuala, Libra, argumentand ca apar riscuri in materie de securitate, astfel ca sunt necesare garantii din partea companiei americane, potrivit mediafax."Faptul ca Facebook creeaza un instrument…

- Facebook s-a asociat cu alte 27 de organizatii din toata lumea pentru infiintarea asociatiei non-profit Libra si crearea unei monede virtuale noi numita tot Libra, a anuntat Mark Zuckerberg printr-o postare pe reteaua sa de socializare.

