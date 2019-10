Stiri pe aceeasi tema

- ''Egiptul a condamnat in termenii cei mai fermi agresiunea turca pe teritoriul sirian'', a declarat ministerul citat. Acesta a adaugat ca ofensiva turca in Siria ''reprezinta un atac flagrant si inacceptabil asupra suveranitatii unui stat arab frate''. Presedintele turc Recep Tayyip…

- ''SDF (Fortele democratice siriene) si-au oprit operatiunile anti-SI pentru ca este imposibil sa desfasori vreo operatiune in timp ce esti amenintat de o mare armata chiar la frontiera nordica'', a afirmat sursa kurda. O oficialitate americana a afirmat, sub rezerva anonimatului, ca suspendarea…

- Luni, presedintele american Donald Trump a luat decizia de a retrage cei aproximativ 1.000 de soldati americani din nordul Siriei, atragand numeroase critici potrivit carora „si-a injughiat pe la spate aliatii kurzi din „Unitațile de Aparare a Poporului (YPG)”. Ca urmare a criticilor, tot luni, Donald…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca ”va distruge si elimina total economia Turciei” daca Ankara va face ceea ce el ar considera ca ”depaseste limitele” in Siria, relateaza Agerpres. Anterior, liderul SUA a anuntat ca nu va opri o invazie turca in nord-estul Siriei. ”Dupa cum am afirmat…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat sâmbata ca țara sa va lansa o operațiune militara în nord-estul Siriei, dupa ce a acuzat Statele Unite ca nu iau suficiente masuri pentru a-i îndeparta pe luptatorii kurzi din Siria de la granița cu Turcia, potrivit Reuters, preluata…

- Turcia va lansa o operatiune militara in nord-estul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, sambata, dupa ce autoritatile de la Ankara au acuzat Washington-ul ca nu a facut suficient pentru a-i indeparta pe luptatorii kurzi sirieni de la frontiera turca, relateaza Reuters. Operatiunea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a reiterat sambata amenintarea cu lansarea unei operatiuni ''la sol si in aer'' in Siria contra militiilor kurde Unitatile de protectie a poporului (YPG), considerate de Ankara organizatie terorista, transmite AFP. ''Noi ne-am pregatit,…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat, marți, ca Turcia a ajuns la capatul rabdarii cu Statele Unite cu privire la crearea unei zone de securitate în nordul Siriei, indicând iminenta unei operațiuni."În acest stadiu, noi nu avem alta optiune decât aceea…