Obiect suspect pe aeroport: Poliţia a evacuat zona "Dupa descoperirea unui obiect suspect am decis, din ratiuni de securitate, sa inchidem cea mai mare parte a aeroportului din Aarhus si am evacuat oamenii in timp ce continuam investigatiile", a anuntat politia pe Twitter.



Politia a precizat ca 140 de persoane au fost evacuate intr-o cladire din apropiere, iar un avion cu 70 de pasageri la bord a fost oprit pe pista, potrivit Agerpres.



Politia a adaugat ca zborurile de pe si spre aeroportul din Aarhus vor fi oprite pentru moment. La fata locului, au fost chemati experti in dezamorsarea bombelor. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

