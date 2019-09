Stiri pe aceeasi tema

- O veste absolut uimitoare a lovit, astazi, showbizul romanesc. Mihai Mitoseru si sotia sa, Noemi, au decis sa se separe, dupa o relatie de 13 ani. Vestea trista a fost data chiar de Mihai Mitoseru pe retelele sociale.

- Considerat unul dintre cuplurile cele mai stabile si perfecte, Michelle si Barack Obama ar parcurge o criza grava in relatia lor, dupa cum dezvaluie revista americana Globe, citata vineri ziarul spaniol ABC.

- Se pare ca relația dintre fostul campion la tenis Ilie Nastase și actuala sa soție, Ioana Simion, nu este deloc pe roze. In data de 25 aprilie anul acesta, fostul mare jucator de tenis Ilie Nastase s-a cununat civil cu Ioana Simion. Ilie Nastase și Ioana Simion ar fi trebuit sa faca nunta in data de…

- Cazul Sorinei, fetita crescuta de o familie de asistenti maternali din Baia de Arama, pare ca se repeta. Gabriela, o fetita de 7 ani crescuta de o familie din Bocsa, a ajuns sa mearga la psiholog dupa ce a aflat ca urmeaza sa plece din familia in care a cresut.