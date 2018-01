Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul doreste o colaborare cat mai buna si continua cu mediul de afaceri, a declarat, vineri, premierul Mihai Tudose, dupa o intrevedere cu o delegatie a companiei Ford condusa de vicepresedintele Andrew McCall. „Romania este un mediu cu oportunitati de noi investitii si de dezvoltare…

- Programul Start Up Nation va beneficia de 93,7 milioane de euro, dupa ce Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a semnat trei contracte de finantare. Ministerul…

- Mihai Tudose a confirmat la Antena 3 faptul ca-și dorește comasarea anumitor ministere. Premierul iși dorește un Guvern mai suplu, care sa inceapa cu cifra 1 și care sa eficientizeze actul administraței publice. „Un Guvern cu 28 de ministere e cam mult. Eu mi-aș dori sa inceapa cu 1. Ca-s…

- Inceputul de an a fost marcat de mișcarile de strada declanșate de adoptarea, in miez de noapte, a Ordonanței 13, care instituia un prag pentru abuzul in serviciu. Aceasta se ridicase ca urmare a dezvaluirilor privind existența unor imixtiuni in actul de justiție a ofițerilor Serviciului Roman de Informații,…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) va incepe dezvoltarea portalului dedicat informarii publice, aceasta fiind urmatoarea etapa in aplicarea Legii prevenirii, care a fost adoptata in Parlamentul Romaniei si promulgata de presedintele Romaniei in data de 22 decembrie…

- ”Ma bucur sa anunț o veste mult așteptata de mediul de afaceri din Romania, atat cel autohton, cat și cel strain. O alta masura foarte importanta din Programul de guvernare a fost indeplinita in 2017: Legea prevenirii, inițiata de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,…

- Start-Up Nation 2018 si alte programe de finantare a micilor afaceri se regasesc in bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, stabilit vineri de Parlament. Senatorii si deputatii au adoptat vineri, cu 255 de voturi pentru si 95 impotriva, bugetul de stat pe anul 2018,…

- Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a facut astazi, o declarație de presa, pe care o redam, in continuare, in integralitatea sa:"Astazi, in cadrul ședinței de Guvern, Premierul Mihai Tudose mi-a cerut sa fac o informare referitoare la stadiul și situația…

- Programul Start-up Nation se afla in stadiul normal al derularii lui si cred cu tarie ca rezultatele pe care le va aduce intr-un interval de timp atat de concentrat in economia nationala vor fi unice in Europa, a declarat, miercuri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, a vorbit la postul american de televiziune FOX Business despre relațiile cu președintele Donald Trump și acordurile economice dintre România și SUA. ”România este cel mai pro-american stat din UE.…

- Anul economic a fost unul bun si in acest an pentru cei de la Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis. Programe de pregatire, misiuni economice, intalniri cu reprezentantii autoritatilor, dar si o serie de evenimente in premiera au fost punctele forte din activitatea institutiei in anul care…

- Executivul a aprobat, astazi, Ordonanța de Urgența a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii Nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat, proiect elaborat de grupul de lucru coordonat de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, care permite realizarea…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a primit, marti, aviz favorabil pentru bugetul pe 2018, in comisiile reunite de specialitate din Parlament, informeaza agerpres.ro. Bugetul MMACA a fost avizat 23 de voturi pentru si 10 impotriva. Potrivit unui…

- Topul ministerelor in functie de salariul mediu net din 2018: Angajatii Ministerului Afacerilor Externe vor castiga, in medie, peste 10.000 de lei net pe luna, scrie Ziarul Financiar. In noua ministere, salariul mediu depaseste 5.000 de lei net pe luna. Cele mai mari salarii sunt in Ministerul Afacerilor…

- Potrivit proiectului de buget, in doua ministere (Justitie si Cercetare) salariile angajatilor vor scadea in 2018. Cele mai mari salarii medii din ministere sunt obtinute de angajatii Ministerului Afacerilor Externe, unde cei peste 2.200 de angajati vor avea salarii medii de circa 10.300 de…

- Tehnologia criptomonedelor ar trebui sa fie reglementata, sa o ințelegem, sa vedem care sunt parțile ei bune și sa vedem cum poate fi implementata in economia reala, susține Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. 'Cred ca este o piața cu o dinamica…

- Participarea meșterilor și artizanilor la targ este gratuita, prin schema de minimis, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat asigurand: • cheltuielile de transport pentru reprezentanții beneficiarilor și pentru produsele acestora, in valoare de cel mult 2000 lei pentru…

- Aradeanul Ioan Marin Crisan presedintele Filialei Judetene Arad a Confederatiei Patronatul Roman a participat in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat la o intalnire de lucru privind cooperarea Romano-Coreana, cu accente pe: cadrul legal, cooperare in domeniul IT si…

- Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Gheorghe Racaru, director general al companiei aeriene Blue Air au avut o discuție referitoare la deschiderea unor legaturi aeriene directe Tbilisi-București și Cairo-București.Necesitatea acestor rute este esențiala…

- Statul va derula și in anul 2018 programul Start-up Nation, prin care ar urma sa acorde ajutoarele financiare de maximum 200.000 de lei unor firme mici și mijlocii, pentru investiții, dar vor fi facute o serie de modificari, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan…

- IMM-urile pot obtine in conditii avantajoase credite de investitii in lei, de pana la 300.000 de CHF in echivalent, prin Programul Romano-Elvetian pentru IMM-uri, derulat in parteneriat cu CEC Bank, a anuntat, joi, secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA),…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a demarat o licitație pentru achiziție de servicii in vederea organizarii participarii agenților economici la un targ internațional aeronautic.

- Autoritațile din Romania și Egipt au stabilit un plan concret de acțiuni care sa determine creșterea schimburilor comerciale bilaterale, in vederea atingerii pe termen scurt a nivelului de un miliard de dolari, menținand in acest fel Egiptul ca unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali…

- Intrepriderile mici și mijlocii trebuie sa suporte din taxele și impozitele lor inca o cheltuiala bugetara, pentru a fi „dezvoltate și stimulate”. Un numar de 97 de posturi vacante vor fi scoase la concurs pentru a se asigura personalul necesar in vederea implementarii și monitorizarii programului…

- A doua rectificare bugetara din acest an a fost adoptata miercuri de Guvern. Bani in plus sunt alocati pentru salariile medicilor si profesorilor, pensii militare, programe de sanatate, protectia copilului si persoane cu dizabilitati. Au fost luati bani de la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, respectiv…

- A fi antreprenor in Romania e a naibii de complicat. Pe de-o parte, nu poți sa dormi nopțile de frica toanelor celor care au pixul in mana. Oare ce-or mai inventa daca n-au de unde sa mai acopere pomenile de la buget? Oare ce-au mai anunțat la TV, cu vocea gatuita de emoție, oameni care pretind ca ințeleg…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, scoaterea la concurs a 97 de posturi vacante, pentru a se asigura personalul necesar in vederea implementarii si monitorizarii programului Start-up Nation, precum si a programelor nationale pentru stimularea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii.…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat pierde 78,5 milioane de lei la cea de-a doua rectificare bugetara a anului 2017, insa ministrul Ilan Laufer da asigurari ca are disponibile toate sumele necesare pentru platile pe anul in curs catre beneficiarii din programul Startup Nation…

- Mediul de afaceri nu se plange de nivelul fiscalitații din Romania, ci de lipsa de predictibilitate a cadrului fiscal, ceea ce este mult mai grav, a declarat, marți, președintele Camerei de Comerț Romano-Germane (AHK), Dragoș Anastasiu, intr-o conferința de presa."Punand logica la contribuție,…

- Presedintele Uniunii Nationale a Patronatului Roman, Ioan Lucian, a declarat ca semnalele din tara arata ca modificarea Codului Fiscal va afecta firmele private, iar dupa realizarea unor analize profunde se va incerca schimbarea pozitiei Guvernului, una dintre formele de opozitie putand fi si greva…

- "La aceasta ora semnalele din țara sunt ca aceasta ordonanța ne va afecta in mod negativ, este un lucru cert. Și noi va trebui sa analizam și vom analiza foarte concret daca este adevarat sau nu, bazandu-ne doar pe specialiștii noștri, iar apoi, daca lucrurile sunt așa, cu siguranța ne vom alatura…

- Antreprenorii admisi in programul Comert 2017, prin care statul spune ca ofera fonduri nerambursabile de maximum 250.000 de lei (aproape 55.000 euro) unor firme mici si mijlocii (IMM), vor fi invitati sa semneze contractele de finantare in perioada urmatoare, a informat vineri Ministerul pentru Mediul…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intr-un mesaj prilejuit gala ”Topul National al Firmelor”, ca este ”o mare nedreptate” faptul ca eforturile oamenilor de afaceri sunt anulate prin politici fiscale neinspirate, facand trimitere la modificarile Codului Fiscal decise de Guvern. ”Consider ca este…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a publicat, joi, lista partiala a firmelor admise la finantare in programul Microindustrializare 2017, prin care statul promite ca va ooferi fonduri nerambursabile de maximum 450.000 de lei (aproape 100.000 de euro) unor mici fabrici private,…

- Dragoș Anastasiu, reprezentant Coaliția pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), presedinte al Camerei de Comerț și Industrie Romano-Germane (AHK Romania) Lipsa unui dialog real, deschis, cinstit, transparent intre mediul de afaceri și autoritați creeaza și intreține un sentiment profund de neincredere și…

- „Propunem Guvernului sa luam o pauza de 3-5-6 luni, cat e nevoie, ca sa ajungem la un consens, iar dupa aceea sa nu mai schimbam nimic in regimul fiscal timp de cel putin trei ani. Nimic nu ne grabeste, suntem pe crestere economica si nu avem date sau informatii ca ar veni vreo criza in viitorul…

- Pe el il cunoaste mai toata tara, dar multi s-au intrebat cine este sotia lui Ilan Laufer, misterioasa blonda care i-a furat inima politicianului. Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat este casatorit cu fosta nevasta a lui Jorge.

- O serie intreaga de anunturi de vanzare a unor presupuse firme selectate pentru finantare in programul Start-up Nation 2017 au aparute pe site-uri de mica publicitate, mai ales in ultima vreme, dupa ce Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a publicat lista intermediara cu beneficiari…

- Tensiunea dintre guvern si mediul de business a crescut la cote alarmante la sfarsitul saptamanii trecute dupa ce Ministerul de Finante a anuntat modificari substantiale ale legislatiei fiscale: 1% impozit pe cifra de afaceri pentru companiile cu venituri pana intr-un milion de euro, taxare noua la…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, participa astazi la forumul de cooperare economica organizat de Primaria Constanta si administratia orasului Ningbo, in parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura…

- CEC Bank flexibilizeaza conditiile de finantare a IMM-urilor in cadrul Programului Romano-Elvetian, prin semnarea unui act aditional la Conventia de colaborare incheiata cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA). In baza documentului, clientii vor beneficia de conditii…

- Intrebat daca trebuie remaniat, Teodorovici a raspuns: "Daca exista altii (n.r.- in PSD) cu aceeasi parere, nu stiu, nu o spun, e treaba dansilor. Eu spun clar ca da. Este nevoie. Si nu e o chestiune personala neaparat, si chiar daca este... Este totusi ministru de Finante. Este cea mai importanta…

- Peste 70% dintre romanii de peste hotare doresc sa se intoarca in țara in urmatorii cinci ani, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer. In opinia sa, Romania ar tre...

- Angajatorii critica intenția ministrului de Finanțe privind taxa de solidaritate de 2%. In plus, sunt nemulțumiți ca nu sunt consultați atunci cand vine vorba de masuri fiscale și ca sunt nevoiți sa afle de la televizor intențiile Guvernului. Dragoș Anastasiu, spune ca astfel de masuri anunțate…

- Peste 70% dintre romanii de peste hotare doresc sa se intoarca in tara in urmatorii cinci ani, insa trebuie sa gaseasca in Romania conditiile necesare, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, intr-o conferinta pe tema dezvoltarii IMM-urilor

- Taxa de solidaritate aplicata firmelor, cea mai noua gaselnita a Guvernului, si modul haotic in care a fost prezentanta in doua zile consecutive de ministrul Ionut Misa, au starnit reactii vehemente in randul economistilor si mediului de afaceri. Specialistii in fiscalitate sustin ca cele…

- Fostul ministru de Finanțe din Guvernul Ponta, Eugen Teodorovic a ridiculizat in aceasta seara, intr-o emisiune televizata, doi membri ai cabinetului Mihai Tudose. Este vorba despre Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor, și Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, pe care ii acuza ca nu se consulta…

- Masuri ca split TVA generalizat sau impozitul pe cifra de afaceri, deși au fost relativizate și retrase, produc pagube in economie, iar sentimentul de frica și lipsa de predictibilitate raman, a declarat, marți, intr-o conferința de specialitate, Dragoș Anastasiu, președintele AHK Romania (Camera…