Oamenii de afaceri ii solicita premierului Dancila abrogarea Ordonantei 114 privind masurile fiscal bugetare

- OuG 114 schimba, în mod brutal, reguli în sectoare care susțin modernizarea economiei și calitatea vieții populației: sectorul energetic, sectorul telecomunicațiilor, sectorul financiar-bancar și piața de capital. Inducerea unui șoc nejustificat în aceste sectoare risca sa le împinga…

- Fostul premier PSD Victor Ponta spune ca ministerul condus de Tudorel Toader a formulat nu mai puțin de 72 de obiecții la textul ordonanței de urgența prin care Guvernul Dancila vrea sa introduca noi taxe, sa inghețe unele drepturi ale bugetarilor și sa amane majorarea pensiilor pana la 1 septembrie…

- Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) solicita premierului Viorica Dancila sa participe la sedinta de Guvern de vineri seara, in care se va dezbate Ordonanta de Urgenta privind aplicarea unor masuri fiscal-bugetare. Oamenii de afaceri au justificat solicitarea pentru "a sta la dispoziţia decidenţilor…

- Marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat un proiect de OUG care cuprinde un set de masuri controversate. Potrivit uneia dintre masuri, participantii la fondurile de pensii administrate privat din Pilonul II se vor putea retrage inainte de termen pe baza de cerere, incepand de anul…

- Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei i-a trimis o scrisoare premierului Viorica Dancila in care ii cere din nou sa nu permita adoptarea ordonanta anuntata de ministrul Finantelor, ce va cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019. Oamenii de…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) trebuie sa investigheze toate tranzactiile care s-au efectuat miercuri la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) pentru ca ce s-a intamplat pe bursa este practic o baie de sange, iar pierderi de 10-15-20% si cresteri ulterioare nu sunt sanatoase absolut deloc pentru…

- "Atractivitatea Romaniei este direct afectata de acest regres in conditiile in care increderea in mecanismele justitiei, in principiile statului de drept si in valorile europene sunt criterii esentiale in decizia de a dezvolta investitii noi. Pentru companiile din Romania, Europa este un factor de…