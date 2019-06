Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de oameni s-au strans duminica dimineața in fața Primariei din localitatea Baia de Arama, din județul Mehedinți. Aceștia au anunțat ca vor pleca in jurul pranzului spre Craiova, cu un autocar. „Mergem sa o vedem pe Sorina, sa vedem daca e bine”, a spus unul dintre participanții…

- Un nou protest are loc, sambata seara, in fata casei din Baia de Arama, judetul Mehedinti, de unde a fost luata cu mascatii Sorina, fetita de 8 ani data spre adoptie unei familii romanp-americane. Oamenii acuza faptul ca adoptia nu ar fi fost facuta in mod corect si cer anularea acesteia, reclamand,…

- Cazul fetiției de opt ani din Baia de Arama, județul Mehedinți, a scandalizat opinia publica, iar in aceasta seara sute de persoane s-au adunat in fața familiei Șaramat pentru a cere autoritaților sa adopția.

- Mai mult de o suta de persoane au mers, vineri seara, in fața casei familiei Șaramat, din Baia de Arama, in semn de solidaritate cu aceasta, dupa ce mascații și un procuror le-au luat-o pe Sorina, o fetița pe care au crescut-o de șapte ani, și au dat-o unui cuplu de romani stabiliți in SUA care au…

- Oamenii sunt nervosi si cer ca Sorina sa se intoarca in sanul asistentului maternal, care a crescut-o de cand era mica. Fetita de numai 8 ani nu isi doreste sa mearga in SUA la familia adoptiva si doreste sa ramana in continuare cu asistentii maternali.

- O fetita de opt ani a fost luata cu mascatii vineri din casa in care a fost crescuta de un asistent maternal, din Baia de Arama, județul Mehedinți, dupa ce copila a fost infiata de o familie din America. „Nici criminalii nu sunt luați cum luați fetița aceasta”, aun spus localnicii.Un procuror…

- O fetița de 8 ani a fost luata astazi cu forța de la familia care o avea în plasament din orașul Baia de Arama (Mehedinți). Sorina a fost luata de o familie din Craiova, stabilita în SUA, care a obținut adopția acestuia.