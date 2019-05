O turista venita din afara tarii a sfarsit pe munte, in Alba

Stiri pe aceeasi tema

- O turista in varsta de 50 de ani din Ungaria si-a pierdut viata, sambata, dupa ce i s-a facut rau in timp ce se afla in drumeție pe Masivul Piatra Secuiului, la Rimetea, a anuntat Serviciul Public Salvamont Alba. Alaturi de salvamontiști, la fața locului a intevenit și un echipaj SMURD. Aceștia au inceput…

