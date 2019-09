O trotinetă electrică a provocat un incendiu la Munchen. Zece persoane au fost intoxicate Potrivit politei germane, respectiva trotineta era la etajul doi al cladirii de noua etaje atunci cand a luat foc. Incendiul s-a raspandit rapid, dar a fost stins in aproximativ o jumatate de ora. Conform pompierilor, circa 90 de locatari au reusit sa paraseasca singuri cladirea, insa zece persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale pentru ca prezentau semne de intoxicatie provocata de inhalarea de gaze. Acest incident se adauga unei liste de evenimente in care au fost implicate recent in Germania trotinetele electrice, un element nou tot mai prezent in peisajul urban si care in aceasta tara… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

