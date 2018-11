Stiri pe aceeasi tema

- Doina Hrehoreț este singurul medic chirurg din Romania și Europa de Est care face transplanturi de ficat. S-a nascut la Botoșani, pe 26 noiembre 1967 si este absolventa a Colegiului National „Mihai Eminescu”.

