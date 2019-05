O suvita din parul lui Ludwig van Beethoven (1770-1827), pe care compozitorul si-o taiase pentru a o darui unui prieten, va fi scoasa la licitatie in luna iunie la Londra, informeaza Press Association. Beethoven i-a oferit aceasta suvita, in care se pot zari fire de par de culoare saten inchis si gri, prietenului sau, pianistul si compozitorul Anton Halm, in 1826, cu doar un an inainte de a muri. Aceasta suvita pretioasa este estimata sa se vanda pentru suma de 15.000 de lire sterline, atunci cand va fi scoasa la licitatie de catre Sotheby's pe 11 iunie. Beethoven i-a dat suvita prietenului…