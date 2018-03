Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali iși face din nou partid. Latifundiarul a anunțat in emisiunea lui Victor Ciutacu de la Romania TV și cine va candida pe liste. „Lucrez acum. Am o baza de date. Oamenii cu care am vorbit sunt in baza de date. Daca Dumnezeu ma lumineaza, voi lua o binecuvantare de la Patriarh. Daca…

- Asteroidul Oumuamua, care are forma unui trabuc, provine, cel mai probabil, dintr-un sistem binar de stele, arata un studiu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Science Daily scrie ca un sistem binar este un sistem cu doua stele, care orbiteaza un centru comun. Autorii studiului au analizat…

- Zeci de mineri din cadrul Complexului Energetic Oltenia protesteaza fata de modul in care sunt tratati de conducerea CEO si liderii de sindicat. Oamenii mai sunt nemultumiti ca cei care lucreaza la birouri vor primi majorari mult mai mari decat ale alor.

- Nou protest al localnicilor din Nadas, sat din Arad retrocedat in intregime. Zeci de oameni au manifestat, miercuri, in fața Tribunalului Olt, nemulțumiți ca familia Colțeu a fost improprietarita, in 2006, cu aproape toate terenurile din satul Nadas, județul Arad. Aproape 20 de sateni din Nadas au protestat,…

- Pipera, cartierul contrastelor. Oamenii la costum și cravata, familii care se spala la lighean. Din strada vezi cladiri impunatoate din sticla, mai in spate sunt blocuri vechi de 50 de ani. Vizavi de cladirile de birouri din zona Pipera, exista cateva blocuri care arata jalnic și unde timpul pare ca…

- Sute de mii de romani, care si-au cumparat o locuinta in asa-zisele zone rezidentiale de langa Bucuresti, traiesc acum un cosmar, intretinut de noroaie si inundatii vesnice. În lipsa utilităţilor, a şcolilor şi a transportului public, oamenii se văd aruncaţi la capătul…

- "Romanii au cheltuit prea mult anul trecut, cu speranta ca le vor creste substantial veniturile, dar rezultatul a fost doar o crestere economica bazata pe consum, care a sfarsit intr-o rata a inflatiei prea mare. Dovada sta puterea de cumparare din luna ianuarie, cea mica din ultimii ani. Iar pana in…

- Pamantul este lovit astazi de o furtuna magnetica. Oamenii de stiinta americani au detectat pe Soare explozii de masa coronala, care au produs nori uriași de plasma. Tulburarile magnetice pot afecta oamenii meteodependenți și cei cu boli cardiovasculare.

- Un pieton a fost accidentat mortal joi seara, in jurul orei 20:00, pe DN13, pe raza localitații Bunești din județul Brașov, de un autoturism condus de un barbat din Dej, județul Cluj. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism – un barbat in varsta de 44 de ani din municipiul Dej, județul…

- Igor Dodon anunta ca va crea un front national impotriva unirii, daca in perioada 25 - 27 martie, atunci cand la Chisinau este planificata o Mare Adunare a unionistilor, situatia va iesi de sub control. Potrivit presedintelui, scopul acestui front este de „a oferi o platforma de rezistenta tuturor cetatenilor…

- Familia tinerei ucise de catre subofiterul Florin Oprea in coafor spune ca sediul Politiei Titu a fost ocupat, in ultimii ani, de oameni ai legii numiti pe criterii politice. Interventia la timp a autoritatilor poate ca ar fi evitat aceasta tragedie, insa politistii au fost ocupati sa se "spele" unii…

- Cunoscut in toata lumea drept ”Papușa Ken”, Rodrigo Alves a plecat peste mari și țari ca sa-și gaseasca aleasa. Rodrigo Alves a poposit tocmai in indepartate Rusie pentru a-și indeplini visul. El vrea sa gaseasca o ”copie” a lui, feminina, adica, papușa Barbie! Ken le-a aratat fanilor locurile pe care…

- Un șofer a fost prins de aparatul radar conducand cu 180 km/h pe un drum național din Tulcea, primind o amenda de 4.785 de lei, pe langa suspendarea permisului. Un barbat din județul Tulcea a fost amendat, luni, cu 4.785 de lei dupa ce a fost prins conducand cu 180 de kilometri pe ora pe DN 22, in apropierea…

- Psihologii au descoperit 7 obiceiuri zilnice care arata aspecte ascunse din felul de a fi al fiecaruia. Citeste in continuare si spune in rubrica de comentarii, daca tie ti s-au potrivit. Alimentatie organica Daca faci parte din categoria oamenilor care consuma alimente organice, fara pesticide,…

- Cele trei exoplanete au razele de 1,6, 1,3 si respectiv 2,1 din raza Terrei. Toate intra in categoria super-Pamanturi, ceea ce inseamna ca au masa mai mare ca Terra, dar mai mica decat Neptun. Citeste si Sapte planete potential locuibile, descoperite in apropierea Pamantului. Se afla la doar…

- Scopul final al proiectului este elaborarea unei metodologii inovatoare privind implementarea gandirii spatiale si a GIS in scoli. Parteneriatul strategic implica sapte institutii europene, dintre care patru scoli din Belgia, Marea Britanie, Romania si Austria, doua universitati, - Universitatea Complutense…

- Cea mai de succes și cea mai urmarita emisiune de divertisment din ultimii ani, „Romanii au talent”, s-a bazat pe un scenariu și un format bine puse la punct, dar și pe charisma și farmecul prezentatorilor. Pavel Bartoș a fost invitat la Interviurile Libertatea LIVE și a dezvaluit lucruri pe care publicul…

- Echipaje SMURD – Politie – Jandarmi - Politie Locala patruleaza, in aceasta perioada, noaptea pe strazi pentru a descoperi oamenii strazii si a-i convinge sa mearga in adapost. In municipiul Suceava, oamenii strazii sunt condusi la adapostul de noapte "Lumina lina", care ...

- O coincidenta de programare in Berlinala sau o dorinta de a ne face sa reflectam? Este vorba de primul film, ca regizoare, editoare si actrita a controversatei, dar extrem de talentatei Leni Riefenstahl : Lumina albastra, legenda din Muntii Dolomiti si Adina Pintilie , care si ea e regizoare, editoare…

- Galaxia Andromeda, vecina Caii Lactee din care face parte si sistemul nostru solar, s-a format in urma unei coliziuni uriase dintre doua galaxii mai mici, in urma cu aproximativ trei miliarde de ani, pe vremea cand Terra exista deja, potrivit unui studiu citat de AFP. Calcularea momentului…

- 'In principiu, (Puigdemont) poate duce o viata normala in Belgia', dat fiind ca nu este vizat de un mandat de arestare european, a indicat ministrul spaniol. 'Nu consideram sub nicio forma ca se permit lucruri ilegale in Belgia', a adaugat el.Insa, daca pretentia lui Carles Puigdemont 'este…

- In satul Poiana Horea, la cativa km de Cluj Napoca, oamenii traiesc de cand se stiu fara curent electric. Asta desi o data la patru ani, campania electorala vine cu aceeasi eterna promisiune. In lipsa curentului electric, copiii din sat invata zi de zi la lumina lumanarii. Oamenii locului…

- Oamenii de stiinta au descoperit cum pot fi prevenite unele dintre cele mai raspandite afectiuni. Exerciitiile fizice, renuntarea la fumat, o dieta sanatoasa, reducerea consumului de alcool si mentinerea unei...

- Sistemul de emitere a actelor de stare civila va fi informatizat cu o investitie de 34 de milioane de lei din fonduri europene, urmand ca prin acest proiect toate datele referitoare la procedurile si formularele privind starea civila, descarcarea lor si completare in format editabil, precum si plata…

- Satenii dintr-o asezare timiseana atestata documentar inca din anul 1514 au ramas in istoria orala a locului, dupa ce in perioada comunista au schimbat viziunea omului trimis de comuniști sa-i convinga sa paraseasca localitatea. Este vorba despre satul Topla, apartinator de comuna Manastiur. „Era prin…

- Acesta publica o fotografie a lui Puigdemont pe aeroportul din Bruxelles, precizand ca avionul a decolat spre Copenhaga inaintea orei locale 08:00 (07:00 GMT). Potrivit EFE, Puigdemont a ajuns deja la Copenhaga, cu o cursa a companiei Ryanair care a aterizat in capitala Danemarcei la ora locala 8:20…

- Cei mai mulți oameni nu sunt informați despre efectul pe care-l are uleiul ars asupra mediului in care traiesc. Astfel, dupa ce prajesc ceva in bucatarie, ei arunca uleiul la chiuveta, convinși ca este dizolvat de detergenții parfumați. Un litru de ulei folosit aruncat la canalizare poate…

- Reprezentantii grupului de initiativa pentru desfașurarea referendumului de anulare a sistemului electoral mixt nu renunța la ideea abrogarii legii prin care au fost aduse modificari la Codul Electoral

- S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. a incheiat activitatea desfasurata in anul 2017 inregistrand rezultate superioare fata de anul 2016. In aceste conditii, societatea a inregistrat in perioada ianuarie - decembrie 2017 un trafic total (comercial si necomercial) de 135.742…

- Un incendiu izbucnit joi dimineata intr-o locuinta din Siminicea a dus la decesul unei femei, medicul de familie din localitate.Mirela Andricioaie a fost gasita de vecini inconstienta pe patul din camera in care izbucnise un incendiu care ardea mocnit. Oamenii au scos-o imediat din locuinta, fiind ...

- Biologii au ajuns la concluzia ca unele dintre tipurile de pasari care traiesc in Australia sunt "echipate" cu un penaj unic "nanotehnologic", care inghite 99,95% din lumina si pare mult mai negru decat orice alt material negru de pe Pamant, scrie publicatia Nature Communications. …

- Stephen Hawking, care a implinit luni 76 de ani, a facut o paralela poetica intre depresie si gaurile negre in urma cu doi ani. Fizicianul i-a incurajat pe toti cei care se confrunta cu aceasta boala afirmand ca nu reprezinta „o inchisoare eterna“ si ca nu trebuie sa renunte, pentru ca intotdeauna exista…

- Mesaj fara precedent de la Politia Romana. Oamenii legii din Bucuresti desfasoara o actiune de amploare pentru a gasi un pedofil. Dupa ce anchetatorii au scotocit intr-o zona de 50 strazi in jurul locului unde a avut loc atacul si au audita mai multe persoane, au dat publicitații noi imagini cu agresorul,…

- Marius Sumudica, antrenorul roman al momentului in strainatate, a acordat un interviu pentru Sabah in care a abordat diverse teme de discutie. De la parcursul pe care il are la Kayserispor, la presedintele turc Recepe Tayyip Erdogan, dar si despre Mircea Lucescu sau arbitrajul din Turcia. …

- O echipa de cercetatori care analiza o mumie din secolul 16 a facut o descoperire neasteptata. Oamenii credeau ca persoana respectiva a suferit de variola, dar au avut parte de o mare supriza. De fapt, copilul, deshumat dintr-o biserica din Napoli, Italia, suferise de hepatita B, potrivit unei analize…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Gorj au retinut zeci de permise auto in perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018. Oamenii legii au desfasurat actiuni multiple pe principalele artere rutiere, pentru prevenirea accidentelor de circulatie si asigurarea ...

- "Coldea si cativa ai lui, ramasi inca pe la butoanele puterii oculte din Romania, se dau acum de ceasul mortii cum a plecat Mazare din tara si a cerut azil pe undeva. Doua lucruri vreau sa spun, acestor nemernici: 1) Daca ce se intampla in Romania si in special in justitie este corect si conform…

- Pe 28 iunie 1940, trupele sovietice au ocupat Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța, care aparțineau statului român la acel moment. Din primele ore dupa ocupație, au început represiunile împotriva tuturor cetațenilor pe care regimul de ocupație îi considera periculoși…

- Am reusit sa calatorim in spatiu doar secolul trecut, dar dorinta umanitatii de a ajunge pe Luna este orice altceva, dar nu recenta. Perioada antichitatii abunda de legende si relatari ale aventurierilor care au ajuns in ceruri.

- Pornim intr-o scurta calatorie pe glob, ca sa vedem cum se traieste trecerea dintre ani prin China, Brazilia, America, Africa, Spania, Italia, Danemarca, Germania, Ungaria, Rusia si America. Hai cu noi! Chinezii –noul an chinezesc se numeste „Yuan Tan". Sarbatoarea trecerii in noul an este…

- Proteste anti-guvernamentale in Iran. Trei protestatari ar fi fost impuscati mortal de garzile revolutionare iraniene. Informațiile provin, insa, de la martori oculari și nu au fost confirmate de autoritați. Protestatarii au scandat impotriva Guvernului si au cerut plecarea liderului suprem, Ayatollahul…

- Lansarea acestei misiuni va avea loc cu un an mai devreme, in 2022, iar restul de trei ani vor fi castigati prin alegerea unei noi traiectorii, mai eficiente, spre acest obiect din Centura de asteroizi. Aceasta noua traiectorie scuteste sonda ce va fi trimisa spre Psyche de nevoia de a orbita…

- Elon Musk a prezentat recent o imagine cu super-racheta Falcon Heavy cu care doreste sa transporte, in 2018, oameni pe Marte. In prezent, nava se afla in etapa de a asambla in hangarul Space X din Florida. Uriasa racheta va efectua primele teste de zbor luna viitoare, informeaza The Sun. Anterior, cea…

- Un fenomen cu totul ieșit din comun a dat fiori oamenilor din mai multe zone ale țarii. O lumina puternica, de forma sferica, a putut fi zarita pe cer preț de cateva minute. Mingea de lumina a disparut la fel de brusc așa cum a și aparut.