- O soferita din Targu-Jiu, bauta bine, care abia se mai ținea pe picioare, a lovit cu masina un om, iar apoi s-a dus sa... mai bea un paharel. Oamenii legii au gasit-o intr-un bar din apropierea locului unde a avut loc accidentul.

- O femeie care consumase bauturi alcoolice a fost prinsa conducand pe strazile din Targu Jiu. Soferita a intrat cu masina intr-o statie de autobuz, a lovit un pieton, dupa care a fugit de la locul accidentului.

- Un incident neobisnuit a avut loc in aceasta seara pe strada Nicolae Titulescu, din municipiul Targu Jiu. O soferita aflata in stare de ebrietate a lovit cu masina un pieton care incerca sa ajute un barbat care era cazut langa strada.

- O șoferița romanca beata a facut prapad pe o strada din Austria, unde, practic, a schimbat peisajul pe o distanța de zeci de metri. The post O șoferita romanca beata a facut prapad pe o strada din Austria (Video) appeared first on Renasterea banateana .

- Conflict asa cum rar ai ocazia sa vezi! Un barbat din Botosani, Catamaraști Deal, a dat cu masina intetionat peste un barbat cu care a avut un conflict, apoi a ascuns masina in curtea tatalui si a fugit.

- In urma cu puțin timp un barbat a fost lovit pe trecerea de pietoni de o cisterna in zona mall-ului din Targu Jiu. Șoferul mașinii a sunat la 112 pentru a solicita sprijin. Revenim cu detalii! Articolul FOTO: Barbat lovit de o cisterna pe trecerea de pietoni in zona MALL Targu Jiu! apare prima data…

- Echipajele de urgența au fost alertate, vineri dimineața, in urma unui accident de tren petrecut in zona unei gari din Prahova. Un barbat a fost lovit de tren, in jurul orei 7.30, in apropierea garii Inotești, din comuna prahoveana Colceag. La fața locului a fost trimis și un echipaj SMURD, a anunțat…

- Tanara de 22 de ani este domiciliata in comuna Frumusita si a fost depistata de politistii de la Rutiera pe strada Domneasca din municipiul Galati, aproape de miezul noptii dintre 27 si 28 decembrie 2018. Soferita tupeista risca sa ajunga la inchisoare.