Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura din Bulgaria a anuntat vineri inchiderea unei retele de trafic de organe, transmite AFP. Mai multi membri ai structurii infractionale au fost inculpati pentru recrutarea de persoane cu dificultati financiare, carora le-au propus sa isi vanda rinichii, potrivit Agerpres.Citește…

- Procuratura din Bulgaria a anuntat vineri inchiderea unei retele de trafic de organe, transmite AFP. Mai multi membri ai structurii infractionale au fost inculpati pentru recrutarea de persoane cu dificultati financiare, carora le-au propus sa isi vanda rinichii. Trei barbati si o femeie au…

- Autoritatile austriece au efectuat o perchezitie la locuinta fostului vicecancelar de extrema dreapta Heinz-Christian Strache, in cadrul unei anchete de coruptie, au anuntat marti media austriece, potrivit AFP.Casa lui Heinz-Christian Strache a fost perchezitionata luni in cadrul unei anchete…

- Autoritatile locale din Valea Calugareasca au anuntat ca, pentru sporirea sigurantei in trafic, s-a luat decizia demararii procedurilor ce vizeaza amenajarea unui sens giratoriu, pe DN1B. Facand public proiectul tehnic, respectiv cum arata pe hartie noua investitie, autoritatile locale din Valea Calugareasca…

- Unchiul Alexandrei Macesanu, Alexandru Cumpanasu a devenit portavocea familiei si nu si-a pierdut speranta ca fata poate fi in viata. Se pare ca acesta a dispus propria sa ancheta pentru a se apropia de adevar.

- Capul unei rețele de trafic de migranți a fost arestat in Romania, alaturi de alte noua persoane. Alte șase persoane implicate in introducerea ilegala a migranților in Marea Britanie au fost ridicate de pe teritoriul acestei țari și din Franța. Anchetatorii romani, francezi și englezi au destructurat…

- Kapsch Traffic Solutions a livrat autoritatilor bulgare un sistem national de vinieta electronica complet functional. Sistemul a fost pus in functiune si predat cu mai bine de doua luni inainte de termen, la data de 17 decembrie 2018. In prezent, toti participantii la trafic care calatoresc in Bulgaria…

- In urma celor 18 percheziții din data de 12 iunie, percheziții care au vizat destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat in trafic de migranți și spalare de bani, au fost admise de catre judecatori punerea in executare a 9 mandate europene de arestare, emise de autoritațile franceze. …