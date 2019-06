O nouă rachetă trasă dinspre Fâşia Gaza a căzut peste o clădire din Israel O noua racheta trasa din enclava palestiniana Gaza a cazut peste o cladire la Sderot, a informat primaria acestui oras din sudul Israelului, transmite AFP. Cladirea era goala in momentul in care a cazut racheta in cursul serii, a precizat primaria intr-un comunicat. Armata israeliana a confirmat ca un "proiectil a fost tras din Fasia Gaza spre Sderot", fara sa ofere alte detalii. "O racheta a lovit din plin o cladire din Sderot, fara sa se inregistreze victime, dar a provocat pagube", a afirmat la randul sau politia israeliana intr-un comunicat. Cladirea lovita apartine scolii talmudice din oras,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O cladire din sudul Israelului a fost lovita, joi seara, de o racheta lansata din teritoriul palestinian Fasia Gaza, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate israeliene.Atacul a vizat o cladire din orasul israelian Sderot, situat in apropierea frontierei cu Fasia Gaza, informeaza…

- O racheta lansata din Fâșia Gaza a lovit joi o cladire din orasul israelian Sderot, fara sa faca victime, a spus primaria acestui oraș din sudul Israelului, relateaza AFP. Cladirea era goala în moment în care racheta a lovit-o joi seara, a spus primaria. Aramata israeliana a confirmat…

- Armata israeliana a efectuat, in noaptea de miercuri spre joi, un raid asupra unei pozitii a miscarii Hamas, dupa un tir de racheta din enclava palestiniana catre Israel, transmite AFP, relateaza Agerpres.

- Autoritațile palestiniene au anunțat ca au încheiat luni un acord de încetare a focului cu oficialii israelieni, mediat de Egipt, pentru încetarea violențelor din Fâșia Gaza și din sudul Israelului, relateaza Reuters citat de Mediafax.„Armistițiul va intra în vigoare…

- Doi militanți afiliati miscarii islamiste Hamas au fost ucisi vineri de armata israeliena în atacurile aeriene asupra Fâsiei Gaza, iar un protestatar palestinian a fost ucis în confruntarile cu forțele israeliene de-a lungul frontierei enclavei, relateaza Reuters citat de Mediafax.Protestele…

- Zeci de protestatari palestinieni au fost raniti, unii fiind in stare grava, in cursul confruntarilor cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, afirma surse citate de cotidianul Times of Israel.Peste 10.

- Update Haaretz relateaza ca șase persoane au fost ranite în dimineața zilei de luni dupa ce o locuința din centrul Israelului a fost lovita de o racheta lansata din Fâșia Gaza. Armata israeliana a confirmat localizarea lansarii din Gaza. Poliția transmite ca locuința…

- Armata israeliana a indicat sambata ca a lovit doua grupuri "teroriste" palestiniene in Fasia Gaza, ca riposta la lansari de baloane echipate cu dispozitive explozive in directia teritoriului israelian din aceasta enclava palestiniana, potrivit AFP. "Armata a identificat un grup terorist care a lansat…