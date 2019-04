O nouă explozie în Sri Lanka. Panică în capitala Colombo Purtatorul de cuvant Ruwan Gunasekera a declarat ca politia investigheaza cu privire la o explozie pe un teren viran din spatele tribunalului din Pugoda, oras situat la 40 de kilometri de Colombo. ATENTATE SRI LANKA: O noua explozie la un cinematograf, bilantul victimelor a ajuns la 359 „A avut loc o explozie in spatele tribunalului, investigam”, a declarat el, adaugand ca nu a fost o explozie controlata, ca cele din ultimele zile. Evenimentul vine pe fondul unor tensiuni mari in Sri Lanka dupa ce de Paste au avut loc explozii la trei biserici si trei hoteluri de lux, soldate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

