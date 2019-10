O nouă descoperire de gaze în Gorj, în apropierea zăcământului Totea OMV Petrom, cel mai mare producator de petrol și gaze din Sud-Estul Europei, a descoperit noi resurse de hidrocarburi in regiunea Oltenia (Gorj), potrivit unui comunicat al companiei. „De-a lungul anilor, zacamantul Totea a fost unul dintre cele mai productive din portofoliul nostru. Insa, așa cum se intampla cu orice zacamant de țiței și gaze, […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

