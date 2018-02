Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri ca atitudinea Rusiei si Iranului in Siria este "o rusine", referindu-se la bombardamentele intensive ale regimului sirian asupra fiefului rebel din Ghouta de Est care au facut sute de morti, relateaza AFP. "Ceea ce au facut recent Rusia, Iranul si…

- O femeie a intrat cu mașina intr-o bariera de la Casa Alba, declanșand astfel o alerta de securitate. Ea a fost arestata de Secret Service, serviciul insarcinat cu protecția președintelui american, relateaza BBC News. Donald Trump se afla in reședința prezidențiala, avand o intalnire cu premierul Australiei,…

- O masina a lovit o bariera de securitate din apropiere de Casa Alba, vineri dupa-amiaza, iar femeia aflata la volanul acesteia a fost arestata, a informat Secret Service, agentie insarcinata in special cu protectia presedintelui, relateaza AFP. 'O persoana care conducea un autovehicul a lovit…

- "O persoana care conducea un vehicul de pasageri a lovit o bariera de securitate in apropierea Casei Albe", au scris pe Twitter cei de la Secret Service. Soferul, o femeie, inca neindentificata, a fost luat in custodie de Secret Service. Vehiculul nu a rupt bariera de securitate si niciun oficial nu…

- Un vehicul a lovit o bariera de la Casa Alba si o femeie a fost retinuta, a anuntat Secret Service, citat de BBC. "O persoana care conducea un vehicul de pasageri a lovit o bariera de securitate in apropierea Casei Albe", au scris pe Twitter cei de la Secret Service. Soferul, o femeie, inca neindentificata,…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat joi ca ar putea retrage din California agentii federali ai serviciilor de imigrare, informeaza AFP. In cadrul unei reuniuni la Casa Alba pe tema securitatii in scoli si a armelor de foc, Trump s-a referit si la politica statului California privind migratia.…

- Presedintele american, Donald Trump, si omologul sau mexican, Enrique Pena Nieto, au convenit marti, in cursul unei discutii telefonice, sa consolideze cooperarea bilaterala in domeniul securitatii, comertului si migratiei, au informat cele doua tari, scrie AFP. Retorica anti-mexicana a lui Donald Trump…

- Arma a fost descoperita in timpul unui control de securitate, duminica dimineata, in bagajele soferului, care urma sa conduca un vehicul care transporta presa de la Mar-a-Lago, resedinta presedintelui, la terenul de golf unde Trump s-a dus sa faca o partida. ”Individul se afla in mod legal in posesia…

- Presedintele SUA, Donald Trump, nu citeste rapoartele elaborate zilnic de serviciile de informatii referitoare la situatia interna si externa, liderul de la Casa Alba cerandu-le consilierilor sa ii prezinte oral sinteze ale documentelor, afirma surse citate de cotidianul The Washington Post.

- Președintele SUA Donald Trump a primit vineri opt transfugi nord-coreeni în Biroul Oval. Aceasta a fost o întâlnire simbolica într-o perioada de tensiuni intense între Washington și Phenian.

- Un tren inchiriat care transporta membri republicani ai Congresului american a lovit miercuri o masina de gunoi la o trecere la nivel cu calea ferata, conform informatiilor transmise de Casa Alba o persoana pierzandu-si viata si o alta fiind grav ranita, ambele din respectiva masina, si nu sunt raniti…

- Rusia nu are obligatia de a implementa sanctiuni impuse de Statele Unite ale Americii, nici macar cele vizand Coreea de Nord, anunta Ministerul rus de Externe. "Noi aplicam doar sanctiunile care sunt adoptate de Consiliul de Securitate ONU. Nu recunoastem sanctiuni unilaterale adoptate…

- Casa Alba si-a prezentat joi planul pentru migratie. In schimbul regularizarii a 1,8 milioane de imigranti intrati ilegal in Statele Unite, Donald Trump vrea 25 de miliarde de dolari pentru constructia unui zid la granita cu Mexic.

- Incidentul rutier a avut loc pe drumul care duce spre Hotelul Intercontinental din Davos. Un agent de politie dirija circulatia in asteptarea convoiului presedintelui Donald Trump. Politistul a incercat sa opreasca un vehicul alb marca BMW, neinscriptionat, dar soferul masinii a accelerat, lovindu-l…

- Președintele SUA, Donald Trump, a facut miercuri cea mai clara declarație privind ancheta amestecului Rusiei in alegerile din 2016. Dupa ce s-a cotit mai mult timp, fiind uneori pro și alteori contra anchetei, liderul de la Casa Alba a declarat ca iși dorește sa fie audiat „sub juramant” de procurorul…

- Dupa ce a fost luni intregi cand pro, cand contra, Donald Trump a afirmat miercuri ca este dispus sa fie audiat "sub juramant" de procurorul special Robert Mueller insarcinat cu ancheta rusa, care sta ca o sabie a lui Damocles deasupra presedintiei sale, scrie AFP."Sunt dispus sa o fac (...)…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni saptamana viitoare cu premierul britanic Theresa May in cursul Forumului Economic Mondial din statiunea elvetiana Davos, a comunicat Casa Alba, informeaza site-ul postului France 24.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a obtinuit un scor normal la examenul cognitiv si prezinta o stare excelenta de sanatate, desi ar beneficia de pe urma unei diete cu continut scazut de grasimi, combinata cu cateva zeci de minute de sport pe zi, a declarat medicul Casei Albe, citat de Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba,…

- Presedintele american Donald Trump a negat vineri ca ar fi utilizat, intr-o reuniune cu senatori avand ca tema imigratia, expresia 'tari de rahat', care a provocat un val de indignare in SUA si in lume, transmite AFP.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII Bazandu-se pe declaratii ale…

- Presedintele american a confirmat suspendarea sanctiunilor economice contra Iranului ridicate in cadrul acestui acord incheiat cu Teheranul si celelalte mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania). Casa Alba a avertizat insa ca este "ultima suspendare pe care o va semna"."Este…

- 'In calitate de functionar diplomatic de rang inferior, am semnat un juramant de a-l servi cu loialitate pe presedinte si administratia sa intr-un mod apolitic, chiar si atunci cand s-ar putea sa nu fiu de acord cu anumite politici', a explicat John Freely pentru Reuters, citand din scrisoarea sa…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca "in teorie" SUA ar putea reveni in Acordul de la Paris, apreciind ca acesta a fost nedrept pentru tara sa, informeaza AFP."Acordul de la Paris pe care l-am semnat a fost foarte nedrept pentru SUA. In teorie am putea reveni asupra…

- Vizita medicala a lui Donald Trump, prevazuta la sfarsitul saptamanii, nu va cuprinde vreun examen psihiatric, a anuntat marti Casa Alba, in contextul in care unii dintre criticii presedintelui se intreaba in mod deschis cu privire la sanatatea mentala a acestuia, relateaza AFP conform News.ro . ”Nu”,…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca stabilitatea mintala si inteligenta foarte mare sunt cele mai importante atuuri ale sale, in contextul in care autorul cartii despre liderul de la Casa Alba a afirmat ca subordonatii acestuia...

- Un incendiu a fost raportat la etajele superioare ale cladirii Trump Tower din New York. Potrivit primelor informații, pompierii suspecteaza un scurtcircuit incendiul fiind localizat pe acoperișul cladirii. Pompierii din New York au fost alertați cu privire la un incendiu care se manifesta la etajele…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Statele Unite au anuntat joi suspendarea asistentei de securitate pentru fortele pakistaneze, carora le-au solicitat o "actiune decisiva" impotriva factiunilor talibane stabilite in aceasta tara teoretic aliata a Americii in lupta contra terorismului. Purtatoarea de cuvant a diplomatiei americane,…

- Donald Trump a fost "tulburat" de victoria electorala, nu i-a placut ceremonia de investitura in functia de presedinte al SUA si se temea in Casa Alba, afirma jurnalistul Michael Wolff in cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", informeaza BBC.

- Deghizarea celebrului Nea Marin in președintele Trump a atras simpatia jurnaliștilor de la The Irish Post, care au redat momentele savuroase din platoul Antena 1. Pe poarta surpriza, Nea Marin și-a facut apariția cu un machiaj impecabil și o costumație care se incadra perfect in decorul de la Casa…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat, marti, sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze.

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al ONU pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele cu rachete.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, presedintele spune ca votul a demonstrat ca lumea "vrea pace, nu moarte”. "Consiliul de…

- Presedintele american Donald Trump a laudat, simbata, membrii Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, pentru ca au votat in favoarea impunerii unor noi sanctiuni asupra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al acesteia, informeaza site-ul postului BBC. Intr-un mesaj postat pe contul personal…

- Casa Alba a confirmat ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au avut duminica o convorbire telefonica în cadrul careia liderul rus i-a multumit lui Trump pentru colaborarea CIA, care a dus la evitarea unui atac terorist la Sankt Petersburg, transmite…

- Presedintele american, Donald Trump, a vorbit la telefon joi cu omologul sau rus, Vladimir Putin, cei doi lideri discutand "sa lucreze impreuna pentru a rezolva situatia foarte periculoasa din Coreea de Nord", a precizat Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters.Potrivit sursei mentionate,…

- Intr-un discurs in fata angajatilor programului balistic nord-coreean, Kim a declarat marti ca tara sa ‘merge inainte victorios si va deveni puterea nucleara si militara cea mai tare din lume’, potrivit KCNA. La 28 noiembrie, Phenianul a lansat o racheta balistica intercontinentala (ICBM) capabila,…

- Donald Trump l-a autorizat pe administratorul NASA Robert M. Lightfoot sa „conduca un program inovativ de explorare pentru a trimite astronauti americani inapoi pe Luna si, eventual, pe Marte”, scrie CNN, conform news.ro.Presedintele american a semnat luni, la Casa Alba, o directiva in acest…

- Guvernul german nu sustine decizia lui Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert. "Merkel, despre decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim: Guvernul Federal nu sustine aceasta…

- Presedintele american Donald Trump a explicat luni dimineata ca 'ii pare foarte rau' pentru fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, inculpat vineri pentru ca a mintit FBI in legatura cu convorbirile sale cu ambasadorul Rusiei in SUA, informeaza AFP.'Imi pare…

- Consilierul pe probleme de securitate naționala al Casei Albe, H.R. McMaster, a declarat ca vremea "rabdarii strategice" s-a incheiat și a anunțat ca președintele american Donald Trump va dezvalui curand o noua strategie menita sa sporeasca "influența" SUA la nivel mondial, informeaza…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata - in prima sa reactie dupa ce fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, a recunoscut ca a mintit FBI - ca nu a existat "absolut nicio complicitate" intre echipa sa de campanie si Rusia, informeaza Reuters si AFP.Trump…

- Presedintele american Donald Trump a organizat traditionala receptie de Craciun cu corpul de presa de la Casa Alba, la eveniment participand mai putine companii media fata de anul trecut, pe fondul...

- Michael Flynn a fost fortat sa demisioneze dupa numai o luna de la presupusele declaratii false date de el in cadrul unei anchete a FBI, in luna ianuarie, anul acesta. Flynn a fost forțat sa demisioneze in luna urmatoare, dupa ce a mintit Casa Alba despre intalnirea cu ambasadorul Rusiei,…

- Președintele american Donald Trump a refuzat joi sa alimenteze zvonurile în sensul ca se pregatește sa-l demita pe șeful diplomației, Rex Tillerson. "E aici, Rex este aici", le-a spus Trump ziariștilor care l-au întrebat despre soarta secretarului de stat, în…

- Premierul britanic Theresa May a criticat decizia presedintelui american Donald Trump de a distribui pe Twitter videoclipuri anti-musulmane postate de catre un politician britanic de extrema dreapta. In replica, Trump i-a raspuns lui May ca ar trebui sa fie mai atenta la terorismul din tara.…

- Președintele american, Donald Trump, il va primi vineri, la Casa Alba, pe premierul Libiei, Fayez al-Sarraj, transmite Reuters. Cei doi oficiali vor discuta despre cooperarea antiterorista și modalitațile de dezvoltare a relațiilor bilaterale, a anunțat miercuri Casa…

- Președintele american, Donald Trump, a lansat un avertisment serios Coreii de Nord care a efectuat un tir cu o racheta balistica intercontinentala și a promis ca "ne vom ocupa de asta", relateaza AFP. La rândul sau, șeful Pentagonului, Jim Mattis, a afirmat ca acest…