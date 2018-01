O masina a cazut de pe un pod. Salvatorii au intervenit cu un elicopter

Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au fost raniti grav in urma unui accident care a avut loc duminica, intre localitatile Cataloi si Nalbant, din judetul Tulcea, dupa ce masina in care se aflau a cazut de pe un pod, transmite corespondentul Mediafax. Potrivit ...

- Mai multi copii s-au jucat cu focul prin preajma autoturismului, potrivit primelor informatii. Pompierii au reusit sa stinga flacarile si din fericire nimeni nu a fost ranit. Proprietarul masinii este de negasit pana acum. Citeste si Acuzatii grave! Interlopii care au incendiat…

- Doi tineri indragotiti au mers cu masina pe platou la releu pentru a avea parte de intimitate si pentru a admira peisajul. Insa din neatentie au uitat sa traga frana de mana sau au atins-o din greseala si au cazut intr-o rapa. Din fericire, cei doi au scapat teferi. Totusi, mai multe echipaje de interventie…

- Dublul campion national, fostul pugilist Viorel Soroceanu, in varsta de 63 de ani, a fost gasit mort in masina personala. Conform primelor informatii, barbatul s-ar fi sinucis din cauza problemelor de sanatate. Fostul boxer a fost gasit noaptea trecuta in masina personala cu venele taiate, intr-o parcare…

- Politia australiana a intrat in alerta, dupa ce o masina de teren alba a intrat intr-un grup de pietoni. Inca nu se stie daca este vorba despre un posibil act de natura terorista. Incidentul a avut loc joi dupa-amiaza, ora locala a Australiei, la intersectia Flinders Street cu Elizabeth Street si a…

- Politia australiana a arestat un sofer dupa ce acesta a intrat cu masina in multime, la Melbourne, relateaza BBC News.Masina ”a intrat in coliziune cu un numar de pietoni” pe Flinders Street, o intersectie aglomerata situata in centrul orasului, a anuntat Politia din Victoria. Citește…

- In dimineata acestei prime zile a saptamanii, Comisia speciala pentru legile Justitiei a intrat in sedinta, la Parlament. Concret, urmeaza ca reprezentantii forului condus de catre social-democratul Florin Iordache sa discute amendamentele la Codul Penal si de Procedura Penala, in vederea aplicarii…

- Un autoturism s-a rasturnat duminica dupa amiaza la ieșirea din Bolotești. Conform primelor date, in mașina se afla o familie din Galați, parinții și doi copii, care venea de la Lepșa și se intorcea acasa. A rezultat ranirea ușoara a unui copil de 8 ani. Șoferul este un barbat de 44 ani. Tot duminica…

- Este un nou trend care se infiltreaza pe piata, inclusiv in Romania. Leasingul sau plata cash sunt solutii pentru cumpararea unei masini, dar prin contractul de abonament soferii isi pot lua masina si o pot schimba la un an. Este „exact cum ai achizitiona un telefon” , a comentat publicatia online Slate,…

- A fost forfota in preajma unei scoli din centrul Buzaului, unde miercuri la pranz a avut loc un accident. Salvatorii au intervenit in numar mare si s-au grabit sa duca ranitii la spital. Fiind vorba despre un accident cu victime multiple, s-a declansat Planul Rosu de interventie, astfel ca la fata locului…

- Pompierii din Tulcea au intervenit, duminica dimineața, pentru a scoate o mașina dintr-o groapa care s-a produs dupa ce o magistrala de apa a cedat și a provocat surparea unei porțiuni de strada și trotuar, transmite corespondentul MEDIAFAX. ”Detașamentul de pompieri Tulcea a intervenit in jurul orei…

- O mașina a cazut, duminica, de pe un pod in localitatea Crucea din județul Constanța, de la o inalțime de aproximativ 15 metri. Potrivit primelor informații furnizate de reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanța Constanța, in urma accidentului o femeie a fost ranita. Victima,…

- Detasamentul de pompieri Tulcea a intervenit in jurul orei 05.00 pe strada Gloriei din municipiul Tulcea, pentru limitarea efectelor esecului utilitatilor publice.O magistrala de apa a cedat, provocand surparea unei portiuni de strada si trotuar.Apelul la 112 a fost facut de plutonier adjutant Badiu…

- In cadrul acțiunilor desfașurate pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice, polițiștii au intervenit la 2.400 de evenimente, au aplicat peste 7.000 de sancțiuni contravenționale și au constatat aproape 750 de infracțiuni. Pentru siguranta…

- Dupa ce alesii neamului de la USR au protestat pe parcursul zilei in sala de plen, in timpul sedintei Camerei Deputatilor in care se discuta legea privind statutul magistratilor, seara trecuta forfota s-a mutat, seara trecuta, in fata Parlamentului, unde mai multe persoane s-au adunat in strada, pentru…

- Dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu cazul aparut recent pe o strada din Tulcea, cand un om al legii a fost palmuit si injurat, ajungand sa scoata arma si spray-ul lacrimogen din dotare, ministurl de Interne a anuntat ca asteapta ca ancheta sa scoata la lumina motivele pentru care omul legii…

- Salvatorii au intervenit in ajutorul persoanelor aflate intr-o masina ce a fost implicata intr-un accident rutier produs pe o sosea de pe raza judetului Timis. Mai exact, un autoturism in care se aflau doi adulti si trei copii a parasit carosabilul si s-a rasturnat. S-au chemat ajutoare, iar la fata…

- Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanța Județean au fost solicitate sa intervina la un accident ce a avut loc în urma cu puțin timp la intrarea în Navodari. Din primele informații, se pare ca șoferul unui Audi cu numere de Timișoara a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina…

- O familie din Targoviste a scapat cu viata dupa ce s-a rasturnat cu masina intr-o rapa adanca de 15 metri. Totul s-a intamplat in Muntii Bucegi, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum acoperit cu gheata. Jandarmii montani i-au ajutat sa iasa din masina. Din fericire, cu totii sunt teferi.

- Un Opel Astra cu numere de Tulcea s-a rasturnat miercuri dimineața, in afara parții carosabile, pe drumul european E85, intre Pufești și Calimanești. Șoferul este ranit ușor, urmand sa fie preluat de o ambulanța SMURD de la Adjud. Conducatorul auto spune ca a auzit o bubuitura și apoi a pierdut…

- Un barbat din comuna suceveana Bosanci, care era intr-o stare avansata de ebrietate, a intrat cu masina intr-un sant, la Udesti. Acesta era atat de beat incat a cazut in fata politistilor ce incercau sa-l convinga sa sufle in aparatul etilotest.

- Accident mortal in judetul OLT! Soferul unei dubite s-a izbit frontal de o masina care circula regulamentar. Impactul a fost atat de puternic, incat dubita a ramas suspendata pe masina. Soferul nu a mai avut nicio sansa sa scape. De partea cealalta, in autoturism se aflau un barbat și o femeie,…

- O mașina a cazut, in cursul nopții de duminica spre luni, in raul Dambovița. Șoferul a reușit sa se salveze urcandu-se pe plafonul mașinii. ”Autoturismul a cazut in raul Dambovița, la intersecția Splaiul Independenței cu Șoseaua Cotroceni. Autoturismul s-a scufundat, iar persoana care se afla in interior…

- Accident in Constanța: o mașina s-a izbit in sediul ISU Dobrogea. Doua persoane și-au pierdut viața. Un accident rutier s-a petrecut in noaptea de duminica spre luni pe o strada din municipiul Constanta. Un Audi Q5 care circula pe strada Mircea cel Batran din municipiul Constanta, a lovit un autoturism…

- O iesire in oras, impreuna cu fiica si cu iubitul tinerei, a luat, la un moment dat o alta turnura. O recunoaste chiar directorul sportiv al FCSB in reactia prin care isi spune, practic, propria varianta asupra celor intamplate la clubul din Capitala. Concret, Mihai Stoica sustine ca a intervenit intr-un…

- O fetița in varsta de 10 ani a decedat in urma unui accident ce a avut loc, sambata dupa-amiaza, pe raza localitații doljene Lazu. In urma unui impact intre doua autoturisme, alte doua persoane au fost ranite, fiins transportate in stare grava la Spitalul Județean de Urgența Craiova. Conform polițistilor…

- Un control in trafic i-a adus mari batai de cap unei sucevence in varsta de 46 de ani. Totul dupa ce in masina in care se afla au fost gasite, din cate au anuntat politistii, nu mai putin de 150.000 de tigari, toate fara timbru de accizare. Odata constatata aceasta situatie, oamenii legii au decis […]…

- Salvatorii au intervenit in numar mare la locul unui accident grav, in care a fost implicat un autoturism la bordul caruia se aflau trei barbati. Totul s-a intamplat pe drumul antional 6, pe raza localitatii timisene Lovrin, dupa ce masina a iesit de pe carosabil, din cate anunta reprezentantii ISU…

- Salvatorii au fost chemati de urgenta, marti dimineata, in zona Lacului Morii, din Capitala, dupa ce in apa a fost observat plutind un autoturism. Au fost apelate degraba autoritatile, pentru ca s-a luat in calcul, in mod firesc, eventualitatea producerii unui accident. Astfel ca scafandrii au intervenit…

- Un apel la 112 anunța, la primele ore ale dimineții de vineri, ca un cal a cazut intr-o hazna dintr-o gospodarie din Ștefanești. Cel care a sunat este chiar stapanul animalului. Un echipaj de intervenție de la ISU Pitești s-a deplasat la fața locului. Vom reveni cu amanunte! Foto: Ziare Live

- În urma cu puțin timp, un Matiz a cazut într-o groapa adânca de 5 metri, de pe Bdul. Aurel Vlaicu, în zona CET. În acel moment, în groapa se aflau trei muncitori, unul dintre ei fiind prins sub mașina! UPDATE 9.50 Potrivit ultimelor informații,…

- Un accident s-a produs miercuri dimineata pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta. O masina lovita de un alt autoturism a cazut intr-o groapa de pe marginea drumului, acolo unde un barbat lucra.

- O femeie de 52 de ani, din Suceava, a fost ranita de un autoturism, in timp ce traversa neregulamentar DN29, la Dumbraveni. Accidentul a avut loc aseara, iar victima a fost transportata cu ambulanța la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Mașina era condusa de un barbat de 67 de ani, din Dumbraveni.…

- ”Ironia sorții” nu a fost niciodata o sintagma mai potrivita. Un baiat de 12 ani a încercat sa se sinucida sarind de pe o pasarela, pe o autostrada din Statele Unite. A cazut pe o mașina, iar șoferul a fost ucis pe loc. Copilul a ajuns la spital în stare critica,…

- Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența București-Ilfov au intervenit, marți, in mai multe zone din Capitala și din Ilfov, pentru remedierea problemelor aparute din cauza vantului puternic și a precipitațiilor. UPDATE: Un copac a cazut pe firele de electricitate și pe un autoturism aflat…

- Pasul pe care presedintele Senatului anuntase recent ca avea de gand sa il faca, si anume sesizarea Curtii Constitutionale in dosarul Belina, a fost parcurs in aceasta prima zi a saptamanii. Concret, Calin Popescu Tariceanu cere magistratilor CCR sa “constate si sa solutioneze conflictul juridic de…

- Flacari mari au speriat noaptea trecuta galatenii care locuiesc in apropierea Baii Comunale din Galati. O masina a luat foc in mers. Din fericire soferul a reusit sa se salveze la timp. Un echipaj de politie a blocat circulatia pana ce au intervenit pompierii. ”Din primele cercetari a reiesit drept…

- O femeie a cazut in raul Olt sambata, dupa ce a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea pe raza comunei Islaz, potrivit AGERPRES. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU "AD Ghica" Teleorman, Gelu Dragomir, femeia nu a fost in pericol deoarece adancimea apei, in zona, este de aproximativ…

- O investigatie de urgenta este in desfasurare dupa ce o bucata din tencuiala Parlamentului britanic s-a desprins si a cazut peste o masina. Bucata de piatra a cazut la doar cativa metri de intrarea principala in cladirea de birouri Norman Shaw North, folosita de parlamenterii mai vechi, scrie SkyNews…

- A ieșit la suprafața și trupul baiatului de 22 de ani care se afla in mașina care a cazut in Dunare acum doua saptamani. Acesta a fost observat plutind pe apa in apropierea malului sarbesc al Dunarii, la aproximativ 18 kilometri de locul accidentului.

- Uraganul care a lovit Europa a facut prima victima. Furia Ofeliei a ucis o femeie dupa ce un copac a cazut peste mașina ei, din cauza vantului puternic, transmite News.ro. Incidentul a avut loc in Waterford. De asemenea, aproximativ 120.000 de locuinte au ramas fara energie electrica, iar Guvernul a…

- In zadar au incercat cativa martori, dar si apoi salvatorii chemati in zona in care s-a produs accidentul sa il salveze. N-a fost chip. Un conducator auto aflat la volanul unei masini care, din cauza necunoscute inca, s-a lovit de o pasarela pietonala aflata pe soseaua ce leaga Pipera de Tunari, a murit…

- Mai multe echipaje – cadre medicale, pompieri, inclusiv un modul de descarcerare – au intervenit, duminica dupa-amiaza, pe DN 59, a locul unui accident in lant. Totul s-a intamplat pe soseaua ce leaga localitatile timisene Voiteg si Jebel. “In accident au fost implicate 5 autoturisme, o motocicleta…

- Este ancheta la Spitalul din Tulcea, dupa ce pe un site de socializare au aparut imagini in care o infirmiera sterge cu mopul pe langa un pacient care cazuse pe jos, ignorandu-l, transmite corespondentul MEDIAFAX. Video: Facebook, sursa Albert Simion.

- Trei echipaje de salvatori și pompieri au intervenit pentru a ajuta barbatul cazut de la inalțimea de șase metri de pe acoperișul unui anexe de pe str. Dmitrie Cantemir nr. 6 din capitala. Barbatul, in varsta de 61 de ani, efectua lucrari la pe un șantier de construcție.

- Autocisterna incarcata cu ulei de rapița a cazut in Dunare, in zona Chiciu din județul Calarasi, la 1 kilometru de feribotul cu care traversare fluviul. „Este vorba de o autocisterna care a trecut Dunarea cu feribotul spre Chiciu, spre Romania. Se pare ca are 3 comaprtimente din 5 cu ulei…

- Prinsi de oamenii legii cu peste 70.000 de tigari in masina, doi barbati au ajuns sa fie in prima faza retinuti, iar deunazi plasati sub control judiciar. Masina a fost oprita in trafic marti, pe raza localitatii Fundu Moldovei. In momentul in care autoturismul a fost luat la puricat de politistii suceveni,…

- Scene incredibile s-au petrecut pe o strada din Romania. Soferul unui taximetru a intrat pe un drum interzis si a ramas cu masina suspendata, dupa ce mai multi muncitori, care executau lucrari de asfaltare, au decopertat o portiune din sosea. Zona era securizata partial, iar o camera de supraveghere…

- Un accident grav a avut loc astazi in pasul Tihuța, dupa ce o mașina a ieșit de pe drum și a cazut intr-o rapa de aproape 30 de metri. Echipele de intervenție ajunse la fața locului au reușit sa-l scoata pe șofer din mașina avariata, iar din fericire, dupa ce a fost evaluat, barbatul nu […]