Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Alec Baldwin a fost arestat, dupa ce a lovit un barbat in New York City. Cei doi se certau pentru locul de parcare și actorul și-a pierdut cumpatul, scrie CNBC. Acesta a fost eliberat dupa doua ore petrecute in arestul Politiei newyorkeze si va trebui sa se prezinte in fata unui tribunal pe…

- Alec Baldwin a fost arestat, vineri, dupa ce a lovit un barbat in New York City. Cearta a pornit de la un loc de parcare. Baldwin a fost arestat dupa incident și a fost dus la secția East Village din Manha...

- Muzicianul american Tony Joe White, personalitate a curentului muzical swamp rock, ce contine influente din blues, country, boogie, rock si R&B, a murit la varsta de 75 de ani, au anuntat vineri reprezentantii casei sale de discuri, citati de AFP.Artistul american, care avea o constitutie…

- Procurorii care ancheteaza cel mai mare dosar de corupție din fotbalul belgian au arestat miercuri și primul jucator. Fabien Camus 33 de ani, liber dupa desparțirea de Malines, este acuzat de spalare de bani și participare la organizație criminala. In 2006, Gigi Becali l-a transferat pe Thereau și…

- O batrana a fost gasita moarta, vineri dupa-amiaza, in toaleta gospodariei sale din comuna buzoiana Ulmeni. Salvatorii ISU au ajuns la scurta vreme de la efectuarea apelului, insa femeia deja murise.

- O batrana a fost gasita moarta, vineri dupa-amiaza, in toaleta gospodariei sale din comuna buzoiana Ulmeni. Salvatorii ISU au ajuns la scurta vreme de la efectuarea apelului, insa femeia deja murise. Victima este o femeie de 80 de ani, Niculina M., care locuia alaturi de ginere și o nepoata in gospodaria…

- Moartea lui Marilyn Monroe a ridicat, de-a lungul timpului, numeroase semne de intrebare și, mai mult de atat, a dat naștere multor ipoteze. In ciuda verdictului dat de oamenii legii, oamenii continup sa lanseze teorii ale conspirației despre trecerea in neființa a starului de la Hollywood.

- O fetita de trei ani a fost gasita fara suflare intr-o fantana de canalizare. Corpul neinsufletit al copilului a fost gasit chiar de bunica ei. Tragedia a avut loc in satul Bulaiesti, raionul Orhei.