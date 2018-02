Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cumplit a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, care leaga Lugojul de Buziaș. Conform spuselor polițiștilor, un barbat de 58 de ani a condus un autoturism dinspre Lugoj spre Timișoara, iar la kilometrul 35, la intrarea in Buziaș, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a patruns…

- IMAGINI Accident cumplit in urma cu putin timp. Un copil a murit, iar alte patru persoane au fost ranite.Trafic blocat.FOTO O fetita de sase ani a murit, iar alte patru persoane, printre care un alt copil, sunt raniti, in urma unui accident rutier care a avut loc, vineri seara, in judetul Timis, intre…

- O fetita de sase ani si-a pierdut viata intr-un accident in care au fost implicate doua autoturisme, vineri seara, la iesirea din Buzias spre Lugoj, pe DJ 592.In cele doua masini se aflau cinci persoane, dintre care trei adulti au ramas incarcerati iar un copil de sase ani a fost preluat de…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un grav accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, dupa ce doua masini s-au izbit puternic, intre orasele Buzias si Lugoj. „ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un grav accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, dupa ce doua masini s-au izbit puternic, intre orasele Buzias si Lugoj. „ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592,…

- Din primele informații, potrivit ISU Timiș, in cele doua autoturisme se aflau cinci persoane, dintre care trei adulți au ramas incarcerați, iar un copil, o fetița de șase ani a fost preluata de o ambulanța in stop cardio respirator și transportata la spital. Conform surselor…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza , ca in judetul Bacau, traficul este blocat pe DN2G Bacau Moinesti, la kilometrul 17 500 de metri din cauza unui accident in care au fost implicate 2 autoturisme.Potrivit IGPR, cauza a fost patrunderea pe contrasens. In urma…

- Zece persoane au fost implicate intr-un accident rutier intre un microbuz si o autoutilitara, produs pe DN6, care leaga Timisoara de Lugoj.Potrivit reprezentantilor ISU Timis, pompierii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier in care au fost implicate un microbuz si o autoutilitara,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la intrare in localitatea Sacele, judetul Constanta. Din primele informatii douya persoane au fost ranite. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta chemate in ajutor. ...

- Un tanar conducator auto a virat la stanga de pe banda intai, trecand peste linia dubla continua. Trei masini au fost implicate. In cel de-al doilea caz, copilul de patru ani, nesupravegheat, a traversat strada si a fost lovt de o masina.

- Doi barbati si o femeie si au pierdut viata sambata dupa amiaza, in urma unui teribil accident rutier petrecut la iesirea din municipiul Orastie inspre Sebes, informeaza Antena3.ro. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Huneodara, traficul este blocat…

- "Doua echipaje cu modul de descarcerare, unul SMURD de terapie intensiva si o ambulanta SAJ, au intervenit ca urmare a unui accident rutier ce a avut loc pe Calea Turzii din apropierea localitatii Feleac. Cinci persoane au primit asistenta medicala de urgenta, dintre care patru au fost transportate…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata, intr un accident rutier, care a avut loc intre Cluj Napoca si Feleac, iar patru dintre ele au fost transportate la spital, informeaza Agerpres.ro. Doua echipaje cu modul de descarcerare, unul SMURD de terapie intensiva si o ambulanta SAJ, au intervenit ca urmare…

- Patru angajati ai IS Posta Moldovei si-au pierdut viata intr-un accident rutier produs in dimineata de vineri, 26 ianuarie, aproximativ la ora 10:00, pe traseul international Brest-Chisinau-Odessa, in apropierea satului Mihailenii Vechi, raionul Rascani.

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care patru sunt in stare foarte grava, intr un accident rutier produs joi pe o sosea nationala din sud vestul Frantei, transmit Reuters si France 3, citand autoritati locale. Potrivit Agerpres.ro, uUn autocar in care se aflau 45 de elevi de liceu…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 100 au fost ranite, dintre care zece se afla in stare grava, dupa ce un tren a deraiat in apropierea orasului italian Milano, informeaza BBC News Online.

- Doua persoane au murit si 10 au fost ranite grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…

- Avem parte de un inceput de an plin de evenimente triste pe drumurile judetului. Din pacate, nu trece saptamana fara ca un tanar sa nu piara intr-un accident rutier. Drumurile din Arges si-au luat tributul luni noaptea. Robert Dumitru avea numai 24 de ani, iar acesta a murit in urma unui accident…

- Un accident deosebit de grav a avut loc pe o sosea din Turcia. Un autocar a iesit de pe carosabil si s-a izbit puternic de copacii de pe marginea drumului. In urma impactului au murit 11 persoane.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta, in zona Far. Din primele informatii doua persoane au fost ranite in accident. Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta victimele au fost diagnosticate cu trauma usoara. ...

- Traficul rutier este blocat pe DN14B, la intrarea in localitatea Craciunelu de Jos, din cauza unui accident rutier produs in care a fost implicat un autovehicul care s-a rasturnat pe carosabil. Un accident rutier s-a produs miercuri, in jurul orei 13.30, pe DN 14B, la intrarea in localitatea Craciunelu…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 30 au fost ranite in urma coliziunii dintre un autobuz si un autoturism in capitala ceha Praga, a anuntat vineri politia locala, relateaza site-ul publicatiei Express.

- Doua persoane și-au pierdut viața și alte patru au fost ranite in urma unui accident rutier grav in care au fost implicate doua masini si care s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in judetul Iasi.

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte cinci, printre care doi copii, au fost ranite in urma unui accident rutier grav in care au fost implicate doua masini si care s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in judetul Iasi.

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- O fetita in varsta de 11 ani a decedat in noaptea de joi spre vineri in urma unui accident rutier petrecut pe DN 10 in zona localitatii Satuc, dupa ce un autoturism a iesit de pe sosea si s-a rasturnat, soferul fugind de la locul evenimentului. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- Cel putin patru persoane au decedat, iar alte 40 au fost ranite, joi, dupa ce un tren de pasageri din Africa de Sud a luat foc in urma unei coliziuni cu un camion, au informat echipele de salvare, relateaza site-ul postului BBC.

- Un accident rutier s-a petrecut marți, in jurul orei 10.00 pe raza localitații Sincel, soldat cu doua victime incarcerate, scrie ziarulunirea.ro. Garda Blaj a intervenit marți, in jurul orei 10.00, la un accident rutier petrecut in localitatea Sincel. Din primele informații in evenimentul…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut joi, in jurul orei 17:20, pe DN 74, in localitatea Ampoița. Din primele date, au fost implicate patru masini. Reprezentanții IPJ Alba au transmis ca traficul rutier in zona este ingreunat. Potrivit ISU Alba, cele doua persoane ranite sunt…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte zeci au fost ranite dupa ce un autocar care transporta turisti chinezi a intrat in coliziune cu un autoturism, in Islanda, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Sase persoane au fost ranite în urma unui accident rutier petrecut duminica pe DN 17, în zona localitatii Pojorâta din judetul Suceava, traficul rutier în zona desfasurându-se pe un singur fir, alternativ,

- Un barbat si a pierdut viata, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite intr un accident care a avut loc vineri, pe DN 68 A, in zona localitatii Cosevita, la granita judetelor Hunedoara si Timis, a informat ISU Hunedoara conform Agerpres.ro. In accident au fost implicate doua autoturisme…

- Un barbat a murit si alte trei persoane, intre care doi copii, au fost ranite, dupa ce doua autoutilitare s-au ciocnit pe Drumul National 7, in statiunea Calimanesti, judetul Valcea. Traficul rutier este blocat.

- Patru persoane, intre care si un copil in varsta de 10 ani, au fost ranite, sambata seara, in urma unui accident rutier produs in comuna Varias, din judetul Timis, fiind implicate doua masini, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident rutier s-a produs vineri dimineața in jurul orei 10.00, pe A1, sensul de mers Sebeș-Deva. Trei autoturisme au fost implicate, iar traficul este blocat. SMURD Sebeș și o ambulanța SAJ intervin, vineri dimineața, la un accident rutier pe A1, la km 315, pe sensul de mers Sebeș-Deva, zona Pianu.…

- Un accident rutier s a petrecut in aceasta seara in municipiul Constanta, la intersecti strazilor Mircea cel Batran si Ion Ratiu. In evenimentul rutier au fost fost implicate doua masini, iar doua persoane au suferit vatamari corporale, dar, potrivit medicilor, traumele sunt usoare ...

- Un autocar care venea din Chisinau si in care se aflau 19 persoane s a ciocnit, miercuri seara, cu un autoturism in care se aflau alte trei oameni, pe DN 17, la coborare din Pasul Tihuta. Soferul unui autoturism in care se aflau trei persoane a schimbat directia de mers fara sa se asigure, informeaza…

- Doua persoane au murit, iar alte sapte, intre care un copil, au fost ranite, intr-un accident rutier produs duminica pe DN 15, in judetul Harghita, si in care a fost implicat un microbuz cu 20 de pasageri. Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat ca a fost declansat Planul rosu de interventie,…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat ca a fost declansat Planul rosu de interventie, la fata locului fiind trimise echipaje de Ambulanta din doua judete, pentru preluarea victimelor. Accidentul a avut loc pe DN 15, intre localitatile Borsec si Tulghes, fiind implicat un microbuz in care…

- Patru persoane, intre care trei copii, au fost ranite vineri seara intr un accident produs pe DN1 la iesirea din localitatea Mandra, dupa ce o masina s a rasturnat, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Brasov, Luiza Danila citat de Agerpres.ro. Copiii prezentau…

- Patru persoane aflate intr-o caruta au fost ranite intr-un accident rutier produs luni dupa-amiaza pe DN 12, intre localitatile Sfantu Gheorghe si Miercurea Ciuc. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, a declarat pentru Agerpres ca din primele…

- O tanara de 19 ani din satul Cornești județul Gorj și-a pierdut viața intr-un grav accident de circulație produs in Caraș Severin, pe centura Lugojului. Șoferul autoturismului in care se mai aflau patru persoane a vazut prea tarziu sensul giratoriu și a incercat sa evite impactul, insa, din pacate nu …

- O tânara de 19 ani a murit, iar alți patru tineri din Gorj care mergeau la facultate în Timișoara au murit, noaptea trecuta, dupa ce mașina în care se aflau s-a rasturnat într-un sens giratoriu de pe centura Lugojului, în județul Timiș. Purtatorul de cuvânt…

- Un accident rutier teribil s-a petrecut in aceasta dimineata in judetul Buzau! Doi tineri si-au pierdut viata, dupa ce masina in care erau a fost izbita de un tir. Incidentul rutier s-a petrecut pe DN 2B, drumul care leaga Buzaul de Braila, in zona localitatii Cilibia.

- Grav accident rutier duminica noapte in județul Prahova. Trei persoane, intre care și un baiat de 10 ani, au murit pe DN 72 Ploiești-Targoviște, in zona localitații Bratașanca, dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de un TIR.

- Un accident rutier s-a produs, joi seara, la intersecția strazii Ansberg cu Bulevardul Revoluției din Alba Iulia, chiar vizavi de spitalul județean. Potrivit primelor date, doua persoane au fost ranite dupa o coliziune intre un taxi și un autoturism. Circulația in zona s-a desfașurat o scurta perioada…

- Un microbuz românesc a fost implicat, sâmbata, într-un accident în Ungaria. Din primele informatii se pare ca autovehiculul a intrat în coliziune cu un autocar înmatriculat în Ungaria, iar trei persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite.…

- Un microbuz romanesc a fost implicat, sambata, intr-un accident in Ungaria. Din primele informatii se pare ca autovehiculul a intrat in coliziune cu un autocar inmatriculat in Ungaria, iar trei persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite. Un microbuz inmatriculat in Romania a fost implicat,…

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite intr-un accident rutier produs vineri seara pe Drumul National 72, in judetul Prahova, unde doua autoturisme s-au ciocnit, in urma impactului extrem de violent unul dintre vehicule rupandu-se in doua.

- Un grav accident de circulație a avut loc, duminica, pe DN1, la Miraslau, unde doua autoturisme au intrat in coliziune, iar patru persoane au fost ranite. ”Detașamentul Aiud intervine la un accident rutier pe DN1, pe raza localitații Miraslau, unde doua autoturism s-au ciocnit. Sunt patru victime dintre…