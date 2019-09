Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața americana Ariana Grande, in varsta de 26 de ani, a dat in judecata o companie de moda. Artista cere despagubiri de 10 milioane de dolari. Ariana Grande acuza compania Forever 21 ca i-a folosit imaginea fara acordul ei, pentru a-și promova produsele. Ariana Grande a depus plangere luni la…

- Producatorul auto Volkswagen va rambursa clienților 96,5 milioane de dolari, dupa ce a furnizat informații incorecte privind emisiile de gaze și economia de carburant in cazul a 98.000 de automobile vandute pe piața americana, relateaza Reuters.Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) din SUA…

- Compania de productie a lui Robert De Niro a dat in judecata o fosta angajata și ii cere despagubiri de 6 milioane de dolari. Aceasta ar fi deturnat fonduri si urmarit programe Netflix in timpul programului de lucru. Canal Productions o acuza pe Chase Robinson si pentru ca a decontat facturi exorbitante…

- Jucatorul de rugby Israel Folau a actionat in instanta Federatia australiana de profil care in luna mai i-a desfacut contractul de munca, invocand faptul ca a fost concediat in mod discriminatoriu dupa ce si-a exprimat opiniile religioase, potrivit Agerpres.El solicita o despagubire de 10…

- Un rapper american care a acuzat-o pe cantareata Katy Perry de plagiat a primit despagubiri de 2,7 milioane de dolari din partea unui juriu federal, joi, in cadrul unui nou proces care a zguduit industria muzicala in privinta drepturilor de autor, informeaza

- „Spider-Man: Far from Home”, al saptelea film al francizei si al 23-lea Marvel, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american, cu incasari de 45,3 milioane de dolari in al doilea weekend de la premiera, scrie news.ro.Filmul regizat de Jon Watts, cu Tom Holland, Samuel L. Jackson,…

- A patra parte a francizei “Toy Story” beneficiaza de vocile unor actori precum Joan Cusack, Tom Hanks, Patricia Arquette, Keegan-Michael Key și Keanu Reeves și prezinta povestea unei noi jucarii, Forky, ce se alatura gaștii lui Woody intr-o noua aventura. Pe poziția a doua in box…