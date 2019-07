Stiri pe aceeasi tema

- Este stare de alerta in California, SUA, dupa ce un individ neidentificat a deschis focul asupra oamenilor, la un festival gastronomic din orașul Gilroy. In urma atacului, trei persoane și-au pierdut viața și alte 60 sunt ranite. Poliția incearca sa il gaseasca pe criminal.

- Milena Maria Gavrila, o fata de 14 ani din comuna Pirscov, județul Buzau, a disparut in urma cu doua saptamani. Mama fetei a primit un telefon de la un barbat dintr-un sat vecin care i-a spus ca fata nu se mai intoarce, a notat observator.tv. Tatal fetei a mers la poliție sa reclame dispariția acesteia,…

- Doua disparitii trase la indigo provoaca mari semne de intrebare in Caracal! O adolescenta de 15 ani e de negasit de mai bine de 24 de ore, dupa ce s-ar fi urcat intr-o masina la ocazie. In conditii similare a disparut si o alta eleva, in urma cu aproape patru luni, intr-o localitate invecinata. Si…

- Politia cauta o fata de 12 ani, Bianca Andreea Betean, din comuna Balaceana, care marti a plecat de la domiciliu in jurul orei 01.00, fara a mai reveni pana in prezent.„Semnalmente: inalțime 1,45 m, greutate 40 kg, ochi caprui, par lung șaten deschis, fața ovala, frunte mare lata, nas drept, ...

- Seara trecuta, Poliția orașului Breaza a fost sesizata ca un adolescent a disparut de la Centrul de Plasament din Breaza, acolo unde locuia permanent și unde invața in clasa a VI-a. Este vorba de Alessandro Giuliano Valocsik, de 15 ani, din comuna Carbunești.

- Un tanar nu a mai putut fi contactat de familie din jurul datei de 10 iunie 2019. Daca dețineți informații cu privire la acesta, nu ezitati sa apelati gratuit 112 pentru a anunta imediat Politia! Pe 25 iunie, Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca FERȘEDI MARIUS, in varsta de 21 de ani, …

- Politistii Sectiei Regionale de Politie Transporturi – Galati au inregistrat, la data de 26 mai 2019, un dosar penal avand ca obiect savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, ca urmare a unui accident care a avut loc in zona statiei C.F.R. Sendreni. In urma verificarilor, politistii au constatat…

- Un barbat din satul Meleșeni, raionul Calarași, a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Poliția din Calarași solicita ajutorul cetațenilor pentru a stabili locul aflarii barbatului in varsta de 32 de ani. Acesta pe 25 aprilie 2019 a plecat de la domiciliu si pana in prezent locul aflarii nu este cunoscut.