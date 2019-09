O boala misterioasa a provocat cinci decese si sute de imbolnaviri in SUA. Toti au folosit tigari electronice Sunt cunoscute in prezent alte 450 de cazuri de persoane care prezinta dificultati serioase de respiratie. Pacientii, atat tineri, cat si adulti, au in comun faptul ca au folosit tigari electronice, informeaza Metro. Printre simptomele prezentate de pacienti se numara dureri in piept, dificultati de respiratie si stari de voma. Multi dintre ei au necesitat ventilatie mecanica, iar in unele cazuri s-a apelat chiar la coma indusa. Primul deces provocat de aceasta afectiune a avut loc in iuli (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit in statul american Illinois in contextul valului de afectiuni pulmonare asociate consumului de tigarete electronice, au anuntat vineri oficiali din domeniul sanatatii din aceasta tara, citati de DPA.

- O persoana a murit, in statul american Illinois, in contextul valului de afectiuni pulmonare asociate consumului de tigarete electronice, au anuntat oficiali din domeniul Sanatatii din SUA, citati de DPA, transmite Agerpres.

- Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) investigheaza tigarile electronice ca posibila cauza pentru o serie de imbolnaviri pulmonare in randul adolescentilor si adultilor tineri din 14 state americane, a informeaza agentia Reuters, preluata de Agerpres. Conform CDC, nu exista dovezi…

- Dintre cele 18.347 de persoane spitalizate, 729 au prezentat simptome severe care necesita peste trei saptamani de internare, in timp 6.548 au avut probleme de sanatate mai putin serioase, necesitand un tratament mai scurt. Persoanele de peste 65 de ani au reprezentat 54,3 la suta din totalul celor…

- Rujeola nu este o simpla boala a copilariei, este o boala extrem de contagioasa ce conduce frecvent la complicatii severe, cum ar infectii pulmonare sau infectii ale creierului. Denumita popular pojar, in tara noastra au fost confirmate in ultima saptamana 129 de cazuri, in 14 judete si in Bucuresti,…

- Copiii romani tind sa incerce produse din tutun de la varste foarte mici, o parte dintre ei chiar inainte de a implini 10 ani, „testarea” primelor țigari putand fi urmata, chiar la aceasta varsta, de consumul curent, odata cu instalarea dependenței de nicotina, arata Organizația Salvați Copiii, citand…

- Alte 148 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, in noua judete si in municipiul Bucuresti, astfel ca numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 17.448, din care 64 de decese, potrivit news.ro.Citește și: Radu Banciu intervine in razboiul dintre Marian Oprișan…

- Ministrul le-a cerut parintilor sa-si trimita copiii bolnavi la centrele de sanatate sau in spitalele de stat in decurs de 48 de ore daca banuiesc ca acestia sunt infectati cu virusul dengue. Fundatia Kantha Bopha a anuntat intr-un comunicat ca numai luni 577 de copii spitalizati in cinci spitale…