- In vremea aceea S-a dus Iisus intr-o cetate numita Nain si impreuna cu El mergeau ucenicii Lui si multime mare. Iar cand S-a apropiat de poarta cetatii, iata scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, si ea era vaduva, iar multime mare din cetate era cu ea. Si, vazand-o Domnul, I s-a facut mila…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, si-a manifestat, vineri, dezacordul fata de declaratiile politicienilor din opozitie potrivit carora pensionarii sunt asistati social. El declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Botosani, ca, in cazul in care actualele partide…

- "Prin masurile pe care le-am luat, prin implicare, curaj si determinare veniturile tuturor romanilor au crescut. Cadrele medicale, angajatii din invatamant, cei din constructii, dar si din alte sectoare, au in prezent venituri mult mai consistente decat in anul 2016. Am majorat substantial si veniturile…

- Dupa prima cercetare la fata locului, anchetatorii au gasit, în casa lui Gheorghe Dinca, trei pete de sânge care s-au dovedit a fi, în urma testelor, ale Luizei, noteaza Mediafax.ro.

- „In vremea aceea s-au apropiat de Iisus ucenicii Lui și I-au zis: Cine este, oare, mai mare in Imparația cerurilor? Atunci Iisus, chemand la Sine un prunc, l-a pus in mijlocul lor și a zis: Adevarat zic voua: De nu va veți intoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți ...

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (nr. 27 WTA) a caștigat, duminica, finala de la Rogers Cup, dupa ce adversara ei, Serena Williams (nr. 10 WTA), a acuzat dureri la spate și a trebuit sa se retraga, la scorul de 3-1.Bianca Andreescu se afla in avantaj, in primul set,…

- Pentru Jennifer Lopez pare ca timpul sta in loc. La petrecerea aniversara de 50 de ani, J.Lo a aratat fabulos, purtand o rochie aurie cu decupaje care i-au pus in evidența bronzul și trupul tonifiat.